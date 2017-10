info Libre

Los presidentes de La ANC y Òmnium atienden a los medios tras declarar en la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición pic.twitter.com/eyLnQhktiP — 24h (@24h_tve) 6 de octubre de 2017

El Mayor de @mossos, Josep Lluis Trapero, abandona la Audiencia Nacional tras declarar pic.twitter.com/UaCxNI9NF6 — Europa Press TV (@europapress_tv) 6 de octubre de 2017

Un tribunal polititzat prohibeix preventivament que un parlament es reuneixi perquè dedueix que passarà quelcom no escrit a l'ordre del dia. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 5 de octubre de 2017

Els @mossos van tancar la meitat dels Col·legis Electorals l'1OCT, amb menys efectius que CNP i Guàrdia Civil, i amb un balanç de 0 ferits pic.twitter.com/eLSCzYBJ5u — Joaquim Forn (@quimforn) 6 de octubre de 2017

En aquest article, les meves reflexions sobre les hores greus que estem vivint com a país. Al @diariARA https://t.co/4M5Aq4tzzV — Santi Vila (@SantiVila) 5 de octubre de 2017

Policía impide que diputados de PDeCAT y ERC accedan a zona cercana a la Audiencia Nacional pic.twitter.com/uneEdngro2 — Europa Press TV (@europapress_tv) 6 de octubre de 2017

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, declaran este viernes. Por otra parte, además del Banco Sabadell , numerosas empresas deciden este jueves si trasladan su sede social de Cataluña a otras comunidades españolas. No obstante, el Govern mantiene su hoja de ruta y niega que se esté produciendo una "fuga", tal y como expresó el vicepresidente,, este jueves.Sigue enminuto a minuto la crisis catalana:El delegado del Gobierno en Cataluña,policiales del 1-O, según informa La Vanguardia . "Cuando sé que ha habido gente que ha recibido golpes sólo puedo pedir disculpas", ha declarado.El presidente de la Generalitat,por la tarde en el Parlamento catalán para informar "sobre la situación política actual", sin aludir al referéndum ni al artículo 4 de la Ley del Referéndum, que lleva a declarar la independencia según los resultados del 1-O. Según han explicado fuentes parlamentarias, pide explicarse en la cámara bajo el amparo de lo que establece el artículo 169.1 del reglamento de la cámara.El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista, Pedro Sánchez, y a "todos los actores" que pueden ayudar a buscar una salida "lo más razonable" para el desafío independentista en Cataluña. "Lo que creo es que todos tenemos que hacer lo posible por ayudar, y ayudar también al secretario general de PSOE y no intentar debilitar a ningún actor que en estos momentos tiene una responsabilidad grande", ha afirmado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.La Fiscalía de la Audiencia Nacionalpara el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero ni para los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez –que solo respondió a su abogado–; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart –que no respondió a ninguna de las partes–. Han acudido como investigados por un presunto delito de sedición relacionado con los incidentes registrados los pasados 20 y 21 de Barcelona durante la operación policial que se desarolló contra altos mandos de la Generalitat por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. [Ampliación] Lase reunirá este viernes a laspara abordar la celebración del pleno del lunes.La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y número dos del PSC,que se aprobó en 2006 como "punto de partida" para emprender cuanto antes la vía del diálogo y dar salida a la situación actual en Cataluña.El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha salido de la Audiencia Nacional tras declarar cerca de una hora como investigado por el delito de sedición arropado por losque se han acercado hasta la sede judicial. Una vez sobrepasado el cordón policial, el jefe de los Mossos ha escuchado losantes de entrar en el coche en el que se ha marchado junto a sus abogados.La portavoz de Ciudadanos,, ha acusado este viernes a los líderes independentistas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, de estar jugando "al monopoli" y de haberse "" al no reconocer la fuga de empresas que se está produciendo en Cataluña ante una posible declaración unilateral de independencia.El Parlamento catalánimpuesta por el Tribunal Constitucional para impedir que de este pleno salga una declaración unilateral de independencia, según ha dicho este viernes el consejero catalán de Asuntos Exteriores,El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat,, ha asegurado este viernes que el cambio de sede social de Banco Sabadell y Caixabank es "temporal". En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Junqueras ha explicado que ha mantenido conversaciones con los responsables de los bancos, no solo por teléfono, y que es "una decisión de carácter temporal como demuestra las sedes escogidas" y que, ni a la operativa ni a las oficinas de estas compañías.El presidente de la Junta de Extremadura,, ha aseverado este viernes que la salida de algunos bancos de Cataluña "era algo", y ha lamentado que la situación "de tal irresponsabilidad" a la que han conducido a la comunidad catalana sus responsables.El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas,, es "optimista" y "cree" que Cataluñanacional, una "batalla" que, a su juicio, se puede ganar si hay "unidad de criterio" y "estrategia común" de las fuerzas políticas y socialesEl portavoz del PP en el Congreso de los Diputados,, ha pedido este viernes al presidente y al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,y den paso a las urnas "de verdad". [Ampliación] El presidente de la Cámara de Comercio de España y de, José Luis Bonet, ha afirmado que propondrá al consejo de administración de la compañía elfuera de Cataluña en el caso de declararse la independencia. "No depende de mí, depende del consejo, pero desde luego yo lo propondré". [Ampliación] El lehendakari,, ha defendido este viernes en el Parlamento Vasco que la independencia esen Euskadi y Cataluña, aunque ha insistido en su mensaje en favor de evitar el "conflicto" y de afrontar estas demandas a partir del "diálogo", la "buena fe" y, en caso de que sea requerida, la "mediación".El conseller de Interior,, ha trasladado al mayor de los Mossos d'Esquadra ely se ha mostrado convencido de que la investigación por un presunto delito de sedición no tendrá consecuencias.LaTeresa Laplana será la primera en declarar por un presunto delito de sedición ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y lo hará por, tras acreditar un problema de salud que le impedía trasladarse a las dependencias judiciales de Madrid, han informado fuentes jurídicas.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunirá este viernes a las 18 horas en el Palau de la Generalitat con los miembros de laentre el gobierno central y el catalán, que pide al president que posponga cualquier decisión sobre la independencia. [Ampliación] El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat,, ha pedido este jueves dar una "" antes de declarar la independencia de Catalunya, y que tanto la Generalitat como Gobierno central se comprometan a no tomar decisiones unilaterales durante un tiempo.Elha abierto la sesión de este viernes con una, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.198,2 enteros a las 9.01 horas, con Sabadell y Caixabank de nuevo en el punto de mira.El presidente de la, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural,, también llegan a la Audiencia Nacional.El(BOE) ha publicado este viernes la admisión a trámite delcontra el acuerdo del Parlamento catalán que fija para el lunes 9 de octubre la comparecencia ante la Cámara del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para abordar los resultados del referéndum del 1 de octubre.Diputados delanunciaron que iban a ir a la Audiencia Nacional a mostrar su apoyo pero, una vez allí, la Policía Nacional les ha impedido el acceso a la zona.El mayor de los Mossos d'Esquadra,, ha llegado alrededor de las 8.30 horas a la, donde este viernes comparece como investigado por un supuesto delito de sedición por el dispositivo que se montó ante la Conselleria de Economía para proteger la seguridad. [Ampliación] El Consejo de Administración de laInternational Fabrics ha acordado este jueves en una reunión extraordinaria iniciar los trámites necesarios para