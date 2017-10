Críticas al rey

El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat,este jueves dar una "última oportunidad al diálogo" antes de declarar la independencia de Catalunya, y que tanto la Generalitat como Gobierno central se comprometan a no tomar decisiones unilaterales durante un tiempo.Ha abogado por buscar una mediación de personas de reconocido prestigio que propicien unaentre las dos legitimidades enfrentadas, la soberanista y la constitucionalista", ha defendido en un artículo en el Ara recogido por Europa Press.Vila avisa de que lay sus consecuencias sobre la economía catalana y del conjunto de España, y ha advertido sobre estos efectos: "Como conseller de Empresa y Conocimiento, he constatado que los empezamos a notar"."Aunque una eventual declaración de independencia del Parlament sería humanamente y políticamente comprensible, atendiendo a las advertencias de prudencia recibidas por parte de la comunidad mundial, los sindicatos y las empresas, es importante r", ha sostenido Vila.Avisa de que los fanáticos no cambian sus opiniones pese a la realidad, algo que sí hacen los moderados, y la realidad es quepor parte de la población catalana, según él: "Que el referéndum nos vincula y nos obliga es tan cierto como que la represión a la que fue sometido alteró la jornada y los resultados".Ha dicho que la declaración supondría la suspensión del autogobierno en Catalunya, la posibley el inicio de una espiral de movilizaciones y conflictos en la calle, algo que ve innegable tras la actuación policial del 1-O, del inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy, y de " las amenazas de Felipe VI en su discurso como jefe de Estado".Considera que Felipe VIy optó en su discurso por serlo de los más nacionalistas y autoritarios, y ha asegurado que el Govern no cometerá este error de ser sólo el de unos cuantos, "aunque sean mayoritarios", según Vila, que sustituyó en la Conselleria a Jordi Baiget, que expresó dudas sobre el referéndum.Ha tachado de brutal y, por lo que ha exigido la dimisión de sus responsables, y ha dicho que "cuesta de entender que dirigentes, militantes y simpatizantes del PP, que comparten valores humanistas y cristianos, no reprueben una actuación que violó lo más sagrado: la dignidad de la persona".