Hernando pide a Puigdemont, Junqueras y Forcadell que abandonen sus cargos y den paso a las urnas "de verdad"

Elen el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando , ha pedido este viernes al Oriol Junqueras , respectivamente, y la Carme Forcadell , queAsí se ha pronunciado Hernando durante su participación en Almería en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que ha asegurado quey ha pedido la unidad de todos los partidos que defienden el Estado de Derecho y la Constitución frente al desafío independentista., ha advertido.Tras apuntar que "no cabe negociar con quien viola la ley", Hernandoilegal del pasado domingo y ha dicho que España se enfrenta en estos momentos a los mayores desafíos de la historia reciente, ya que desde el 23-F no vivía "un golpe a la democracia".Ha asegurado que los "verdaderos héroes" del 1-O son los millones de catalanes que no participaron en el "pucherazo", así como también los, que actuaron como "garantes del estado de derecho" y a los que ha mostrado su respeto y reconocimiento.El portavoz del PP en el Congresoy su presidente, Mariano Rajoy, que actuará "por orden y a su tiempo", y a aquellos catalanes que no comparten lo que está sucediendo en su tierra les ha trasladado que "no están solos". "El Gobierno está con ellos", ha añadido.