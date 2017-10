Proporcionalidad

Un juez de Barcelona ha abierto unadel domingo tras admitir a trámite una denuncia del Govern de la Generalitat contra la operación desplegada por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el domingo el referéndum de independencia.En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles,, que pidió investigar sólo los hechos de un colegio: "Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana".El juez no avala, por tanto, la versión de la Fiscalía -que en su escrito aseguró que la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional no había afectado a la normal convivencia- y considera quepor culpa de los agentes, de los manifestantes o por una combinación de ambos.Recuerda el auto que hasta martes el juez recibió un total de-la mayoría leves, de hematomas y erosiones pero también dos casos de lesiones graves - y denuncias de diferentes personas que se encontraban en el lugar de los hechos y dicen haber sido agredidas por los agentes."Ante laderivados de la actuación de los agentes del CNP -Policía Nacional- el día 1 de octubre en esta ciudad, debe rechazarse la petición del fiscal de investigar únicamente los hechos ocurridos en la Escola Infant de Jesús, de la calle Avenir de Barcelona, donde paradójicamente afirma el CNP que no actuó", dice el juez.Tambiénde votación, que el Ministerio Público expuso al descartar que hubo una violencia generalizada: "No puede ser utilizado para minimizar la gravedad que puedan tener hechos concretos y determinados", responde el juzgado.Con todo ello, el juez considera evidente que la investigación n"para determinar, con la claridad que sea posible, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y los ciudadanos que allí se encontraban"."Si es cierto que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza", concluye el juez.El fiscal también afirmaba en su escrito que el derecho dedebe ejercerse con respeto a la ley y que, en este caso, el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).Sin embargo, el juez le ha respondido que lo que era ilegal era la convocatoria peroque se les indicó (...) a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado incluido depositar un papel sin valor legal en una urna"."Voto que, en todo caso,, al estar suspendida la ley que le daba tal sustento", admite el juez.Por todo ello, el juez ha abierto una-una por cada centro de votación- desde la que se irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda.