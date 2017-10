Directo | Cibeles se tiñe de blanco para reclamar a Rajoy y Puigdemont diálogo

info Libre

Una multitudinaria concentración celebrada en la madrileña Plaza de Colón ha clamado en favor de latras el referéndum del 1-O en Cataluña con gran cantidad de banderas nacionales y gritos de "con golpistas no se dialoga". Mientras tanto, en Barcelona, Madrid y otras muchas ciudadesen catalán y en castellano, pidiendo al Govern y al Gobierno central que dialoguen.Sigue enminuto a minuto la crisis catalana:El primer secretario del PSC,, ha puesto en duda lapara solucionar la situación política de Cataluña y ha considerado que"Lo tenemos que hacer desde aquí y, si no encontramos la manera, tendremos que buscar nuevos caminos", ha indicado en declaraciones a los medios en la concentración a favor del diálogo en la plaza Sant Jaume de Barcelona.El ministro del Interior,, ha afirmado que el Gobierno respalda de forma unánimedurante el pasado domingo 1 de octubre. "No hay nadie en el Gobierno de España que no respalde las actuaciones", ha dicho. Zoido se ha pronunciado de esta forma después de que el delegado del Gobierno, Enric Millo,causados en las cargas policiales en una entrevista en TV3 Miles de personas con banderas y vestimenta blanca han abarrotado Cibeles y sus inmediaciones para reclamar diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para resolver la situación generada por el referéndum del 1-O al grito de. Otras consignas escuchadas han sido"catalanes, hermanos, no somos Mariano", "menos odio y más conversación" o"Hoy la voz la tienen ellos", ha declarado a Europa Press Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, impulsor de la convocatoria de Hablamos?, Guillermo Fernández, ha señalado que "tenemos ganas de que no nos infundan odio; así que si no se sientan".Ense han celebrado concentraciones para reclamar "diálogo" a la hora de afrontar la situación en Cataluña. "Esta convocatoria que ha surgido a través de las redes sociales viene a demostrar que los ciudadanos estamos hartos de que nuestros gobernantes", ha señalado un manifestante en Valladolid. Cientos de personas se han concentrado frente a los ayuntamientos de variospara exigir diálogo, al igual que la marea de personas vestidas de blanco que se ha congregado en la plaza delEl expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha instado este sábado al PSOE a que apoye al Gobierno de España frente a los independentistas catalanes queAsí, Ibarra ha indicado que en la próxima reunión que mantendrá el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con los barones del partidoUnaha clamado en favor de la defensa de la Constitución tras el referéndum del 1-O en Cataluña con gran cantidad de banderas nacionales y con lemas de los asistentes como "viva España", "no somos fachas, somos españoles" yLa Fundación Denaes ha sido la organización convocante de esta movilización ena la que se han adherido cerca de 50 entidades. El vicesecretario de Comunicación del PP,, ha transmitido a los medios el compromiso de su formación con la unidad de España yCentenares de personas, ante el Ayuntamiento y la Generalitat, para exigir al Govern y al Gobierno central que dialoguen para resolver la situación política actual. Vestidos de blanco, los participantes han exhibido globos del mismo color y pancartas con el texto "" en catalán y castellano, y han proclamado cánticos como "Queremos paz" y "Queremos hablar".El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , ha viajado este sábado a primera hora a La Junquera, en Girona, paramovilizados por el Gobierno ante el desafío independentista planteado por la Generalitat de Cataluña.