PNV dice que facilitar un referéndum de secesión es "la salida democrática que le queda al Gobierno español"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, considera quesobre la independencia en Cataluña es "laque le queda al Gobierno español".En declaraciones a Radio Euskadi , recogidas por Europa Press, Egibar afirmó que en Cataluña "habrá declaración de independencia y una confirmación de disposición a negociar los ajustes que esa declaración requiere".Tras destacar eldel lehendakari, Iñigo Urkullu , con el objetivo de "facilitar abrir el cauce al diálogo" porque ésa es la "disposición correcta", Egibar dijo que, como PNV, no son "en este conflicto cascos azules". "No somos intermediarios,, sabemos exactamente qué es lo que piensa y ha decidido la mayoría en Cataluña", remarcó.Asimismo, recordó que, "reiteradamente, en el Parlamento vasco hemos confirmado nuestra aceptación y respeto a todo lo que libre y democráticamente los catalanes decidan", a la vez que aseguró que el pasado 1 de octubre fueAsimismo, cree que la respuesta de los catalanes "a las adversidades a las que se han tenido que enfrentar, incluidaespañol", tiene "un mérito impresionante" porque lo que se ha visto ha sido "una manifestación cívica, pacífica, democrática, alegre, plural e intergeneracional"."Yo no he conocido, amable, democrático y contundente, una vía a la que se ha enfrentado el Estado con la persecución, la inhabilitación y la propia violencia practicada", manifestó.En su opinión, Cataluña "ha demostrado que ha perdido el miedo a la imposición del Estado", mientras que España "no solamente ha perdido el referéndum, sino que, y todo ello en nombre de la ley".Egibar consideró que el Gobierno español "estaba tan seguro en su posición y su estrategia de imposición, que ha despreciado y ninguneado a, que les han respondido con ingenio, templanza y con un arma tan peligrosa como una papeleta".El portavoz jeltzale cree que, pero señaló que "el diálogo dentro de la ley tiene unos límites y, en este caso, no puede tener tanta puerta". A su juicio, "si se abren las puertas al diálogo, tiene que ser para plasmar lo que democrática y libremente la ciudadanía catalana ha decidido o pueda decidir".En ese sentido, dijo que "también cabe que el Estado español, en un rasgo de ejercicio de lucidez democrática, pueda pensar que se pueda habilitar el proceso democrático directo real y pueda facilitar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que sería la salida democrática que le queda al Gobierno español". "Lo demás va a ser el desarrollo del pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía catalana", afirmó.