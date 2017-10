Reunión con el presidente del Círculo de Economía

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene su intención de aplicar "lo que dice la ley" tras el referéndum celebrado durante el 1-O. Se refiere a las pautas que marca la norma catalana del referéndum, que fijauna vez llevada a cabo la votación y obtenido un resultado favorable. Así lo asegura en una entrevista que el presidente catalán ha concedido al programa 30 minuts , que emitirá TV3 la noche del domingo a las 21:55 horas, tal y como ha adelantado el canal."La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración unilateral de independencia, estácomo aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley", señala Puigdemont.En el especial, Puigdemont también admite no tener contacto con el Gobierno de Mariano Rajoy porque "ellos rehuyen hablar de este tema". A su juicio, "ellos querrían que de este tema no se hablara". "Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que debemos hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quieren hablar de ello", recalca el líder catalán.La conversación, no obstante, fue grabada en los días previos a lasque se han sucedido este fin de semana, incluida la unionista que el mismo domingo llenó las calles de Barcelona contra la independencia . También se produjo antes de que diversos bancos y empresas catalanas decidieran llevar su sede social fuera de la comunidad.El presidente de la Generalitat y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, se reunieron el sábado para tratar el escenario posterior a la celebración del referéndum del 1 de octubre, según informa Europa Press. En el encuentro, al que también asistió el director general del Círculo, Jordi Alberich, Brugera transmitió a Puigdemont su preocupación ante una eventual declaración unilateral de independencia, que consideraron "una bomba para la economía catalana" que desataría, cuenta el diario La Vanguardia.En la reunión, celebrada en la Delegación del Govern en Girona, la entidad empresarial advirtió de que el cambio de domicilio social de algunas empresas esta semana es una señal de que se han creído que habrá una DUI en Catalunña y aseguró que los accionistas estánSegún El Mundo, Puigdemont reconoció que le preocupa la situación "de" que se está produciendo y explicó que está intentando ganar tiempo antes de hacer efectiva la independencia.