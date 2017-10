Directo | El TSJC aparta a los Mossos de la seguridad de su sede y se lo encarga a la Policía

Libre

13.00.

12.50.

12.30.

12.00.

11.45.

11.30.

10.45.

10.20.

10.15.

9.50

9.30.

09.00.

8.45

El president de la Generalitat,, ha pedido comparecer el martes por la tarde en el Parlament para informar "", sin aludir al referéndum ni al artículo 4 de la Ley del Referéndum, que lleva a declarar la independencia según los resultados del 1-O. En un reportaje del programa 30 minuts' de TV3 emitido este domingo, Puigdemont ha mantenido su voluntad de aplicar la ley del referéndum y declarar la independencia de Cataluña y ha lamentado que el Estado no acepte ninguna propuesta de mediación: "Si el Estado no responde positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer".te cuenta minuto a minuto las novedades de este lunes:El, que había registrado un preaviso de huelga general entre el 10 y el 16 de octubre, ha decidido. La organización ha añadido que para el resto de días (del 11 al 16), según ha informado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.Elha abierto diligencias dey amenazas varioscontra el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, así comocontra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la dirigente de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas. En uno de los tuits se decía "habría que matarle a él y a su familia, que vuelva ETA". De la Mata tuvo conocimiento de estos mensajes y ha abierto una investigación., el magistrado las investigará por ser competencia de la Audiencia Nacional. La semana pasada, García Albiol denunció haber recibido diferentes amenazas en Twitter contra él y su familia.Elha afirmado este lunes, en relación a la situación política de Cataluña y la posibilidad de que se declare unilateralmente la independencia, que, pero ha añadido que "nadie sabe lo que puede ocurrir".Elha ordenado que la Policía Nacional se encargue a partir de ahora de dirigir la seguridad del edificio de su sede, en coordinación con los Mossos d'Esquadra, ante una eventual declaración de independencia. Según ha informado el TSJC en un comunicado, así se lo ha ordenado este lunes el presidente del tribunal,, al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía con lo que, de esta forma, los Mossos dejarán de encargarse en exclusiva de la vigilancia del Palau de Justicia de Barcelona, donde se ubica el tribunal.Elha pedido al Govern queen el pleno del Parlament en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido comparecer a las 18.00.. El resultado fue claro. Somos un solo pueblo", explican varios dirigentes en un video colgado en las redes sociales recogido por Europa Press., exige el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, en el mensaje, a lo que el resto de miembros de la cúpula de la entidad claman al unísono que estarán allí.El, ha pedido este lunes la, por eltras el anuncio de empresas y entidades financieras de cambiar su sede social fuera de Cataluña . "El vicepresidente Oriol Junqueras ya tarda en dimitir después de haber provocado en muy poco tiempo el mayor daño a la economía catalana", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press. Illa ha explicado queconvocada por Societat Civil Catalana (SCC) por la unidad de España y contra la independencia de Cataluña, que lo hizo a título personal y queaunque comunicaron a los militantes la convocatoria de la protesta por si querían asistir.El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña,, ha puesto en duda en una entrevista con la radiotelevisión púbica belga (RTBF) que, porque no hay otras opciones sobre la mesa que puedan "seducir a los catalanes". "¿Acaso hay alternativa? El Parlament es soberano, es importante reconocerlo, hay una mayoría parlamentaria hemos intentado varias veces hacerlo de otra manera", ha asegurado Romeva. El periodista belga cuestiona si no hay otra manera de proceder, a lo que el consejero catalán pregunta:, los jueces, las amenazas? ¿Alguien puede poner sobre la mesa algo que pueda seducir a los catalanes, para llevar las cosas de manera que no sea violenta por parte de la Policía española".Ely presidente de Cepyme y Confemetal,, ha apelado este lunes a laporque sería una "mala noticia" no sólo para Cataluña, sino también para España. De hecho, ely de la Cámara de Comercio de España,, ha reconocido, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, que se están produciendo, pues se trata de "productos emblemáticos".La, Nathalie Loiseau, ha advertido este lunes de que si hubiera, al tiempo que ha dejado claro que la primera consecuencia de una independencia sería "automáticamente la salida de la Unión Europea" en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa CNews. Loiseau ha asegurado que Cataluña vive una "crisis" que se puede superar mediante ely ha subrayado el apoyo de su Gobierno al Ejecutivo español.El eurodiputado del PdeCATespera que el president de la Generalitat,, aplique este martes los resultados del referéndum del 1 de octubre y proclame la Declaración Unilateral de Independencia, aunque, luego, podría suspenderla durante un tiempo, siguiendo el modelo de Eslovenia, en busca del reconocimiento internacional en caso de que el Estado español no acceda a celebrar una consulta independentista acordada.En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Tremosa ha afirmado que esto "" y el procés ha llegado "al final del camino".Elha abierto la sesión de este lunes con una subida del 0,23%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.208,8 enteros a las 9.01 horas, en una semana marcada de nuevo por la situación de Cataluña, donde continúa los cambios de sede de empresas tras el desafío independentista. En los primeros compases de la sesión, la mayor parte de los valores cotizaban al alza, liderados por, que subía más de un 1%, seguido de Acciona (+0,5%), Endesa (+0,4%), Cellnex Telecom (+0,4%), Indra (+0,3%) y Santander (+0,3%), mientras que en el lado contrario se situaban Grifols (-0,6%), BBVA (-0,4%) y ACS (-0,3%), entre otros.Abertis ha convocado una reunión extraordinaria de su consejo de administración parade este lunes con el fin de aprobar el traslado de su sede social de Barcelona , ante la incertidumbre política que actualmente se registra en Cataluña, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al grupo de concesiones. Las oficinas que la compañía, que dirigede Madrid, en pleno centro financiero de la capital, se perfilan como nueva sede de la empresa. Abertis se suma así al listado de entidades financieras y empresas que en los últimos días han optado por salir de Cataluña ante la incertidumbre política y económica generada por ely la posibilidad de una declaración de independencia esta próxima semana.. Colonial ha convocado unpara este lunes, 9 de octubre, para "tratar" sobre el traslado de su sede social de Barcelona, según informaron a Europa Press en fuentes cercanas a la socimi. Las oficinas que la compañía tiene en elde Madrid se perfilan como nuevo domicilio social de la inmobiliaria patrimonialista, propietaria de una cartera de edificios de oficinas repartidos por el centro de la capital, la Ciudad Condal y París. Colonial aprobará así cambiar sde Barcelona, ante la incertidumbre generada en Cataluña por el reto independentista.