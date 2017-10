Más de 250 plazas de profesores sin cubrir en Castilla-La Mancha un mes después del inicio del curso

Resuelto en "dos semanas máximo"

Reformar la normativa de interinos

253 plazas de profesoresen Castilla-La Mancha casi, por lo que hay centros en los que los alumnos no reciben clases de determinadas asignaturas. El motivo es lade muchos puestos de 21 horas semanales hasta 20 o incluso 18 horas, que se aprobó en los Presupuestos autonómicosEl director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación,, precisa que la cifra se debe tanto a las vacantes desde el principio del curso como a las bajas sin cubrir, y achaca este problema al. "Este curso se han producido en torno a 500 renuncias", detalla Serrano, y añade que esta situación ha llegado "al punto de que hasta cuatro personas han renunciado al mismo puesto".Desde ANPE , el sindicato mayoritario de los docentes, apuntan que "el problema comienza en septiembre de 2016, cuando se agota la bolsa de interinos". Según su presidente provincial en Toledo,, critica quedesde entonces. "Hay chicos de selectividad que siguen sin profesor", añade. Casarrubios achaca la actual dificultad a que "los profesores ya están trabajando en otras zonas".Casarrubios recuerda que desde su sindicatoo de que había que ampliar la bolsa de interinos de manera extraordinaria, pero desde la Consejería apostillan que "el 29 de marzo se amplió la bolsa", y achacan que se haya agotado de nuevo a quea un puesto inferior a media jornada".El presidente autonómico de Educación de CSI-F , reconoce que, por ejemplo si la Junta "no hubiera dado tantas medias jornadas, el 42,5% de las plazas" el pasado 28 de agosto. "Para el 5 de septiembre, las listas estaban agotadas", recuerda.admite que, pero advierte de que "las convocatorias extraordinarias de plazas no son la solución". Para resolver cuanto antes el problema, Educación ha organizado, en el que convocan a docentes que tienen competencias, pero están en la bolsa de otra especialidad, para que cubran estos puestos., adelanta Serrano, aunque advierte de que "no puede obligar" a los docentes a aceptar los puestos. No obstante, recuerda que una de las soluciones a largo plazo pasa por "convocar oposiciones", pero reconoce que esto no tendrá lugar, como mínimo, "hasta el año que viene".Desde los sindicatos coinciden en que el problema puede quedar resuelto en cuestión de semanas. El presidente de CSI-F reconoce que con la convocatoria de este acto "el asunto puede quedar resuelto", y es que "el sindicato está recibiendo, entre otras regiones, que quieren apuntarse"., no obstante, apunta a que hay quey alude a un pacto en este que los sindicatos están a punto de alcanzar con la Consejería. "Si se cumple, va a paliar mucho el problema de las renuncias", asegura, y adelanta una de las medidas: que los interinos que suspendan las oposiciones pasen a una "bolsa extraordinaria".El director de Recursos Humanos de Educación coincide en la necesidad de la reforma: "Hace falta una nueva orden de interinos que regule entradas y salidas del sistema". Asegura que, y adelanta que retomarán la negociación "en octubre". "No hemos firmado nada aún porque el pacto no entraría en vigor hasta las próximas oposiciones", concluye.