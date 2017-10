Colau pide a Puigdemont frenar la declaración unilateral de independencia y a Rajoy "responsabilidad" para negociar

"El acto más valiente"

Mayorías parlamentarias y PSOE

Movilizaciones sin precedentes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha pedido este lunes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que frene cualquier declaración unilateral de independencia, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que descarte aplicar el artículo 155 de la Constitución —suspensión de la autonomía— y exhibapara negociar con las autoridades catalanas.Así lo ha dicho en una declaración institucional desde la Galeria Gòtica del Ayuntamiento, recogida por Europa Press, un día antes de que el president catalán comparezca en el Parlament. Precisamente a él se ha dirigido: "Los resultados del 1 de octubre".Colau ha apelado a los dos presidentes para que frenen lo que considera una escalada de tensión que no lleva a ninguna parte ni a Cataluña ni a la ciudad que lidera, Barcelona: "No es el momento del choque de trenes,y de imaginar nuevos caminos".En ese sentido, les ha pedido abandonar "las trincheras, el lenguaje de vencedores y vencidos" para encarar una, y ha asegurado que percibe entre los barceloneses preocupación y tristeza.Además, ha considerado que la votación del 1 de octubre ha abierto una posibilidad a la mediación internacional en el conflicto entre Cataluña y el resto del Estado, y avisa a los dos presidentes de que el "acto más valiente" que podrían hacer es, renunciando a sus respectivos planes actuales.Al president catalán lo ha definido como un hombre de principios que se debe a un programa electoral en que se incluía la independencia, pero a la vez le ha advertido de las consecuencias negativas de este proyecto político: ". No podemos poner en peligro la cohesión social ni las instituciones catalanas".A Rajoy le ha pedido abandonar la idea de suspender la autonomía catalana ; dejar a un lado lade las instituciones catalanas y retirar de Cataluña elque el Estado desplegó con motivo del 1 de octubre.Así, reclamade los dos presidentes, a los que ha acusado de ser protagonistas de una escalda en el conflicto que no beneficia a nadie y les ha avisado de que es momento de construir puentes en vez de dinamitarlos.De este modo, ha concluido que Cataluña está en un cruce de caminos histórico y que ante este escenario no valen ni respuesta unilaterales por parte de la Generalitat ni medidas coercitivas del Estado, y ha apelado aen el que ella está dispuesta a implicarse.En este sentido, la alcaldesa ha considerado que hayque permiten afrontar un diálogo con garantías, y ha elogiado al principal grupo de la oposición en el Congreso, el PSOE , porque ha empezado a hablar de diálogo y de negociación política, considera.Colau ha dicho que la sociedad catalana es plural y diversa, y que así lo prueban las movilizaciones de los últimos días: desde el referéndum del 1 de octubre hasta las concentraciones por el diálogo del sábado y la manifestación contra la independencia del domingo:Así, ha sostenido que la votación del 1-O merece una especial mención, ya que más de dos millones de personas participaron en ella y evidenció ser un acto de soberanía popular que ha demostrado el