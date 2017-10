El Consejo de Europa debatirá sobre "la necesidad de solución política en Cataluña", pero sin votar una resolución

La Asamblea Parlamentaria delcelebrará este jueves por la tarde un debate sobre "", aunque finalmente éste consistirá solo en un intercambio de opiniones y no terminará votando una resolución.La petición la registró la semana pasada el presidente del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea –en el que se inscriben los parlamentarios de Unidos Podemos–, el holandés Tiny Kox, en nombre de su grupo. Inicialmente constaba como petición de "debate urgente", una modalidad que supone enviar el asunto a una comisión para que haga un informe y un borrador de resolución.Sin embargo, finalmente el buró de la Asamblea –formado por la Mesa y los presidentes de grupos políticos– lo aceptó como "", y así ha salido adelante en el pleno de la Asamblea.En el buró, la petición se aprobó por abrumadora mayoría, alguna abstención y el voto en contra del socialista español Antonio Gutiérrez Limones, que participa en el buró como vicepresidente de la Asamblea. El otro miembro de la delegación española presente en la reunión era el diputado del PDeCAT–como presidente del Grupo Liberal–, que ha votado a favor.Gutiérrez Limones defendió ante el buró que no había motivos para celebrar este debate, puesto que en Cataluña, sino un incumplimiento de la ley y la Constitución por parte de una autoridad autonómica, según ha explicado él mismo a Europa Press.Además, subrayó que "la Constitución española, al igual que ninguna Constitución europea, no recoge el derecho de autodeterminación de una parte de su territorio", y recordó que nacionalismo y populismo fueron el origen de las guerras europeas. El caso catalán, recordó, "puede abrir la espita en otros países de Europa de planteamientos que se consideraban constitucionalmente cerrados".Gutiérrez Limones también dijo a los parlamentarios europeos que si lo que les preocupa son las imágenes de la actuación policial el día de la votación, ese es un debate que el PSOE va a plantear en España., dijo, y cualquier solución "tiene que pasar por la ley y la Constitución española".En todo caso, el diputado socialista ha valorado positivamente que finalmente vaya a celebrarse solo un debate y no una votación, y también lo ha hecho el conservador José Ramón García Hernández, que considera que con esta decisión "el Consejo de Europa rechaza quepor la puerta de atrás"."La institución que vela por el Estado de Derecho y las garantías constitucionales no iba a permitir el deseo del grupo en el que está Podemos de que hubiera", ha declarado a Europa Press García Hernández, que ha denunciado un "intento de utilizar las instituciones europeas para tergiversar los debates".A su modo de ver, con la decisión de hacer un debate sin resolución el Consejo de Europa ha entendido que "está bien que se haga", pero sin comprometer la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.Según han informado fuentes del Consejo de Europa, un debate de actualidad dura un máximo de una hora y media y no termina con una votación, aunque el buró puede decidir al final remitírselo a una Comisión para que haga un informe. El debate debe iniciarlo uno de los proponentes, por un máximo de 10 minutos, y después puede intervenir quien lo desee, en turnos de no más de cuatro minutos.