Un consejero de la Junta ofrece Andalucía como nueva sede social de la editorial Planeta

Inseguridad jurídica

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cree quesi plantea mudar su sede social de Cataluña a Andalucía, aunque espera que "las circunstancias sean tales que las empresas no tengan que marcharse" de Cataluña.En declaraciones a los medios, Arellano ha indicado que por el momentoy desconoce los planteamientos del Grupo Planeta. No obstante, si ha resaltado la "enorme vinculación" del grupo con Andalucía, de forma que, por el origen del fundador del Grupo Planeta, y además José Manuel Lara Bosch ha mantenido importantes conexiones con Andalucía, patrocinando el Premio Fernando Lara". "Hay conexiones muy fuertes y si el grupo considera la cuestión, serán muy bienvenidos y Andalucía estaría muy interesada" , ha aseverado el consejero, quien, no obstante, considera que "no es el momento de pensar en esta cuestión desde la perspectiva egoísta, sino quesean tales que las empresas no tengan que irse".Arellano ha explicado quea Andalucía, toda vez que ha recordado que acaba de aprobarse el decreto que permite el traslado de empresas desde cualquier lugar de España a otro sin pagar por junta general de accionistas, cuando antes se tenía que aprobar el traslado en junta de accionistas. Ha explicado que ese decreto ha salido publicado el sábado en el BOE.El consejero ha indicado que "además de con las empresas grandes, habrá que ver qué ocurre con pequeñas y medianas empresas", tras lo que ha precisado que se trata de cuestiones que "tienen más que ver con la inseguridad jurídica de las empresas ante un Gobierno como el de Cataluña, que ha abdicado de sus responsabilidades de gobierno y se ha entregado a, por lo que las empresas se sienten muy inseguras ante una situación así".Así, ha recordado que las empresas, "deben planificar inversiones y se tiene que tener en cuenta el desprestigio de, que eran lugares atractivos para invertir pero esta actitud ha derivado en que se genere incertidumbre en medios empresariales, inversores, en las personas, y todo con un objetivo que no conduce a ninguna parte".Para el consejero, la manifestación del pasado domingo muestra que "el Gobierno de, lo cual demuestra la enorme irresponsabilidad de un gobierno que utiliza la representación de una institución histórica para una cuestión así, y eso es inadmisible desde el punto de vista conceptual y ético".Preguntado por la existencia de empresas que hayan trasladado su intención de venir a Andalucía, el consejero ha recordado que las empresas "funcionan con elevado grado depor lo que no es prudente hacer especulaciones"."Deseamos que las condiciones sean tales que l", ha aseverado.Sobre la actitud de las empresas andaluzas hacia la situación catalana, el consejero ha explicado que "en cortísimo plazo, las empresas, pero en el medio y largo plazo las incertidumbres son malas siempre"."Un proceso de esta naturaleza provoca que los gobiernos se desconcentren de su actividad de gobierno habitual y tengan que concentrarse en cuestiones así; y esas incertidumbres siempre son muy negativas, por lo que tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos", ha lamentado Arellano, quien ha hecho una llamada a lay seguir la ruta que la ley establece para entender que dentro de éstas cabe cualquier opinión, sustentada por mayorías suficientes en el lugar que corresponda".