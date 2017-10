El Gobierno estudiará el fallo del TEDH sobre devoluciones en caliente para acatarlo o recurrirlo en el plazo de tres meses

Condena "contundente"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , ha afirmado este martes que el Gobierno estudiará el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó a España aa dos inmigrantes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron devueltos a Marruecos tras penetrar en España a través de la valla de Melilla, paraante el alto tribunal.Zoido se ha expresado así ante el Pleno del Senado, recogido por Europa Press, durante la sesión de control al Gobierno, al ser preguntado por la senadora socialista Olivia María Delgado sobre la valoración que hace el Ejecutivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con lasSegún ha explicado el ministro del Interior, esta sentencia no es firme y el Gobierno dispone de unsi lo considera "oportuno", desde la fecha de la publicación del fallo el pasado 3 de octubre. "Vamos a reflexionar sobre ella y cuando se considere o no conveniente, o bien daremos cumplimento inmediato de ella o bien se formulará el recurso", ha asegurado el titular de Interior.Sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la resolución del TEDH también le ha preguntado la senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Miren Edurne Gorrochategui, que espera que. No se trata de tomar una decisión precipitada. Se trata de analizarla en todo su conjunto, comparar con toda la legislación también europea y, dentro de todo el contexto, le puedo asegurar que tendrá explicación justificada de cual va a ser la decisión que, dentro de tres menos o antes, pueda tomar el Gobierno de España al respecto", ha insistido Zoido.Para la senadora socialista, el tribunal ha sidocondenando a España por estos hecho. Delgado ha señalado que la devoluciones sumariasy ha criticado que con el Ejecutivo conservador "se han generalizado" cuando son "ilegales".En este sentido, la parlamentaria del PSOE ha defendido que la ley de extranjería establece un procedimiento y "no lo hace por capricho" sino porque, a su juicio, existen unosque España tiene respetar, obligada por tratados internacionales y por el derecho comunitario. "La realidad de estos seres humanos es miseria, desesperación, exterminio, guerra", ha enumerado Delgado, para después insistir: "Mirar a otro lado".Por todo ello, ha dicho que es "imprescindible" llevar a cabo medidas para "afianzar la lucha contra la inmigración clandestina y que se canalicen los flujos migratorios por vías legales". Delgado ha pedido al ministro". "Espero que no se formule ese recurso", ha zanjado.A este respecto, el ministro ha defendido que la modificación de la normativa se produjo para dotar dea estas situaciones. Zoido ha afirmado que hay que "diferenciar muy bien entre aquellos que quieren entran de una manera irregular e incluso empleando violencia", de aquellas otras personas que "lo hacen de forma regular y piden la protección internacional", algo que, según ha recordado el ministro, se puede hacer "en todos y cada uno de los puntos fronterizos, también en Ceuta y Melilla".Zoido ha vuelto a reiterar laque sufren Ceuta y Melilla y, como consecuencia de ello, los asaltos masivos. "Le garantizo que el Gobierno tiene como prioridad la protección y la defensa de todos los derechos fundamentarles y los humanos, los de nuestra legislaciones nacionales y los recogidos en otros convenios internacionales ratificados por España", ha destacado.Respecto a las responsabilidades del Gobierno en materia migratoria, el titular de Interior ha afirmado que tiene que, "proteger" el espacio Schengen y "garantizar" el derecho de asilo. "Si la intención de los asaltantes del perímetro fronterizo fuera sencillamente pedir el asilo no hace falta que salten, solo hace falta que se pongan en el puesto fronterizo y soliciten la protección internacional", ha subrayado.Por su parte, la senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha declarado que al Gobiernoen la respuesta ante la entrada de personas de forma irregular, a lo que el ministro del Interior ha respondido acusándola de "faltar rigurosamente a la verdad" y ni "tratar con el respeto que hay que tratar" a todas las personas que llevan "más de 10.000 personas salvadas en aguas del mediterráneo".