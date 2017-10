Texto íntegro del final del discurso de Puigdemont ante el Parlament

Este es el texto íntegro, recogido por Europa Press, deldel president de la Generalitat, Carles Puigdemont , en el Parlament tras el referéndum del 1-O:"Llegados a este momento histórico, y como president de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en unen forma de república.Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemosde la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.Creemos firmemente que el momento pide, no sólo la desescalada en la tensión, sino, sobre todo, lapara avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir del resultado del 1 de octubre; resultados que debemos tener en cuenta de manera imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir.Es conocido por todos ustedes que, desde el mismo día siguiente al referéndum, se han puesto en marcha diferentesa nivel nacional, estatal e internacional. Algunas de estas son públicas; otras no lo son, pero lo serán. Todas son muy serias y eran difíciles de imaginar hace sólo un tiempo.Losse ha sentido desde todos los rincones del planeta: la declaración que hizo ayer el grupo de ocho premios Nobel de la Paz, la que hizo The Elders —al frente de los cuales está el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan y del cual forman parte personalidades de gran relevancia mundial—, los posicionamientos de presidentes y primeros ministros de países europeos, de líderes políticos europeos.Hay. Porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces merecen ser escuchadas y todas, sin excepción, nos han pedido que abramos un tiempo para dar una oportunidad de diálogo con el Estado español. Hoy también corresponde esto. Por responsabilidad y por respeto.Acabo. Y lo hago apelando a la responsabilidad de todos. A los ciudadanos de Cataluña les pido que continúen expresándose como lo han hecho hasta ahora,a los que piensan diferente. A las empresas y actores económicos les pido que continúen generando riqueza y que no caigan en la tentación de utilizar su. A las fuerzas políticas les pido que contribuyan con sus palabras y sus acciones a. También se lo pido a los medios de comunicación.Al Gobierno español, ya no a nosotros si no quiere, sino a quienes abogan por la mediación y a la comunidad internacional, y a los millones de ciudadanos de toda España que le piden que renuncie a la represión y la imposición. A la Unión Europea le pidoy que vele por los valores fundacionales de la Unión.Hoy el Govern de Cataluña hace un gesto de responsabilidad y generosidad, y vuelve a extender la mano al diálogo. Estoy convencido de que, si en los próximos días todos actúan con la misma responsabilidad y cumplen con sus obligaciones, el conflicto entre Catalunya y el Estado español se puede resolver, y respetando la voluntad de los ciudadanos.Por nosotros no quedará. Porque queremos ser fieles a nuestra larga historia, a todos los que han sufrido y se han sacrificado por ella, y porque queremospara nuestros hijos e hijas, para toda aquella gente que quiera hacer de Cataluña su tierra de acogida y de esperanza. Muchas gracias".