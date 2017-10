La comisión de la crisis y el rescate descarta llamar al Congreso a los grandes bancos y constructoras

"Un escándalo", según Garzón

Exministros, reguladores, supervisores y auditores

El caso del Popular

Comparecencias internacionales a partir de noviembre

Laque investiga la crisis financiera , el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro hasegún informa Europa Press.Así, en la reunión celebrada este martes, la comisión ha rechazado la comparecencia de la presidenta del Banco Santander,, el presidente del BBVA,y el expresidente de La Caixa,. Tampoco han prosperado las comparecencias del presidente de la constructora ACS,, ni del que fuera presidente de OHL,Los expresidentes del Gobierno José María Aznar José Luis Rodríguez Zapatero no acudirán tampoco a esta comisión, cumpliendo elde limitar a un nivel inferior la comparecencia de altos cargos políticos.La negativa del PP a apoyar estas comparecencias solicitadas por Unidos Podemos y la abstención del PSOE y Ciudadanos ante muchas de ellas ha sido criticado por la confluencia de izquierdas, que ha lamentado que la comisión "nazca lastrada por ausencias tan destacadas" que, a juicio de su portavoz en la comisión,, serían "impensables en otro país democrático"., ha espetado.Su homólogo en el PP,, ha defendido que cree que el origen de la crisis financiera radica en la política crediticia de esos años, por lo que considera que los que deben de dar explicaciones son las"Hay que. Los bancos que lo han hecho bien y no han necesitado, como Santander, BBVA o La Caixa deberían de venir, en todo caso, para explicarnos el ejemplo. Son tres bancos que no se ven inmiscuidos en la crisis bancaria", ha matizado.A pesar de que ha sido acusado por parte de Unidos Podemos de bloquear ciertas comparecencias, Ciudadanos ha asegurado que no ha votado en contra de ninguna petición, y ha. Asimismo, su portavoz en la comisión,, ha recordado que "el saqueo" fue "dirigido por los partidos políticos" y su "deliberada incompetencia".Por su parte,, del PSOE, ha insistido en la necesidad de conocer "todo lo que sucedió" durante aquellos años, en delimitary en alcanzar unas conclusiones que permitan evitar una repetición de las causas que provocaron en desastre financiero.Sí que comparecerán ante la comisión los: por parte del PP,—que también acudirá como exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia— y el actual ministro, y los socialistasTambién acudirán a la comisión, como el expresidente de Caixa Catalunya, así como consejeros de gobiernos autonómicos presentes en las instituciones de crédito, el, y otros ex altos cargos de la institución.La comisión también ha acordado la comparecencia de responsables de lasencargadas de avalar las cuentas de las instituciones financieras. Así, han sido llamados a comparecer el expresidente de KPMG,, el presidente de Deloitte,, y el presidente de PwC,Otros comparecientes destacados son el director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),, el presidente de la—el conocido como banco malo—,, la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),, y el exdirector del FROB, exvicepresidente de la CNMV y exsubgobernador del Banco de España,En total, la comisión ha acordado, todas ellas aprobadas por unanimidad, como ha destacado a la salida de la reunión la presidenta, Ana Oramas. La diputada de Coalición Canaria también ha explicado que existe un acuerdo para solicitar la prórroga de los trabajos y que han solicitado la utilización de los meses de enero y julio para poder celebrar comparecencias y reuniones.Otro bloque de comparecencias será el, si bien su quiebra no tuvo lugar durante los años de la crisis financiera ni el rescate bancario. Según ha explicado Saura, se aprovecha la, y así no abrir otra investigación específica.De esta forma, están llamados a comparecer tanto los expresidentes de la entidad financiera liquidada,, como el actual gerente,. También acudirá a la comisión el actual presidente de la CNMV,, y la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR),, responsable del organismo comunitario que ejecutó la resolución del Popular.Precisamente, el PP ha vuelto a insistir en la necesidad deque determinó la liquidación de esta entidad financiera, vendida finalmente por un euro al Santander, negado por la JUR, y ha incidido en que a la comisión acudirán inspectores del Banco de España encargados de analizar las cuentas del Popular.La, y contará con las comparecencias del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB),—que acudirá a la comisión en calidad de ex director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España—, el académico, y el profesor de EconomíaElestá prevista la comparecencia del exgobernador del Banco de España,, y el secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España,, mientras que a partir de noviembre está previsto que se celebren las comparecencias de altos cargos políticos y supervisores internacionales.Así, el díase espera el testimonio del jefe de la Misión de la Comisión Europea para España,, una parte de los llamados "hombres de negro" que vigilaba las cuentas de España, y del excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios