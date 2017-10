La hoja de ruta incautada prevé usar "tácticamente" el diálogo, pero no negociar a cambio de renunciar a la DUI

El informe que la Guardia Civil ha remitido al Juzgado Central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que en la hoja de ruta incautada en los registros del día 20 de septiembre se especifica que los independentistas usarán "tácticamente" el diálogo para unaen el camino para lograr la independencia. Pero dejan claro que no aceptarán una oferta de negociación que ponga como condición laAsí se recoge en el documento incautado en el registro del domicilio particular del secretario general de Economía del Govern,. Un texto que constituye, según al Guardia Civil, "unapara alcanzar la independencia de Cataluña".El citado documento establece que la acción política consiste en separar la creación del nuevo Estado en. La primera con un gobierno de transición y la segunda, con un gobierno de la independencia."El primero se encargaría de diseñar un plan estratégicoy crearía las herramientas para asegurar el nacimiento del nuevo Estado. Es decir, ese gobierno de transición tenía como misión elaborar las leyes de desconexión, dimensionar y orientar las estructuras de Estado existente y crear las nuevas.Además, en su misión estaba el diseño de un plan de actuación para lao para unay para elSegún el informe de la Guardia Civil, una vez realizado ese trabajo "convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo parlamento independentista".En la segunda etapa, la del gobierno de la independencia, se prevé que este use el legado del gobierno de la transición para "crear el nuevo Estado", consolidando el trabajo del gobierno de la transición, pero determinado a usar la "vía unilateral e impulsar gradualmente una".En este punto, la Guardia Civil señala que "tácticamente" prevén "utilizar por última vez una" e intentarán "sumar al resto de fuerzas que quieran un cambio (los comunes)". Pero el informe deja claro que todo ello mientras se ponen en marcha todos los mecanismos necesarios tanto para la separación acordada como para una separación forzosa.La estrategia, según esa hoja de ruta, pasaría por una oferta de suma a las fuerzas políticas proreferéndum, a partir de ahí, una oferta de negociación pactado con el Estado español y, en caso de que éste "no acepte",que puede derivar incluso en la creación de un Estado propio y a partir de ahí derivar en un referéndum acordado".Pero ante la gravedad de la segunda vía, la Guardia Civil explica en su informe que los independentistas planifican una estrategia para afrontar un "conflicto muy complejo y que" y "mucho".Así, prevén que a partir del referéndum se lleve a cabo la. El más deseable, según señalan, sería la aceptación de la declaración y la creación de un Estado propio negociando la desconexión.El segundo, una reacción violenta del Estado con dos consecuencias, que pierdan o que resistan y, en este último caso, la hoja de ruta prevéy poner en marcha el plan deobligando a realizar un "referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado propio".El tercer escenario de esa hoja de ruta es que el Estdo hiciera una oferta de negociación con la condición de que los independentistas renunciasen a la DUI. Pero dejan claro quey que exigirán un "referéndum que podría llevar nuevamente a generar más conflicto y desconexión forzosa".En definitiva, precisa el informe entregado en el Juzgado, "cualquiera de los escenarios contemplados debe llevar a crear insecrutablemente".