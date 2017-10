Carl Bernstein, sobre la crisis en Cataluña: "Va a hacer falta muy buen periodismo para saber lo que ha pasado"

"Descubrir lo que está pasando y publicarlo"

El periodista estadounidense que destapó el caso Watergate junto a Bob Woodward, Carl Bernstein, ha afirmado este miércoles 11 de octubre, en relación con la crisis de Cataluña , que "va a hacer faltapara saber lo que ha pasado hasta ahora" y ha añadido que se trata de un momento "tremendamente importante para el futuro de España y del mundo".Así se ha expresado el periodista en un desayuno informativo, que ha protagonizado en Madrid, con motivo de la entrega del I Premio Internacional de Periodismo Vanity Fair , en reconocimiento a su larga trayectoria en los medios de comunicación.El reputado periodista norteamericano, que se ha mostrado "muy honrado" por recibir el galardón, ha augurado que serán necesarios "muchos recursos" para poder conocer la realidad sobre Cataluña y ha agregado que espera que las "creencias y opiniones políticas" de los periodistas y los editores de medios de comunicación "no interfieran" en su trabajo periodístico, con el objetivo de conseguir "la mejor versión obtenible de la verdad", algo quePreguntado por su opinión personal sobre la crisis política, Bernstein ha respondido que sería "demasiado aventurado" por su parte entrar en un debate político interno de un país, cuando no está "suficientemente" informado yAdemás, el periodista ha puesto de manifiesto que la situación que se vive en España está generandoEn este sentido, Carl Bernstein ha indicado que se trata de un tema que está teniendo "mucho eco" en la prensa internacional y ha señalado que, dado que su dominio del castellano es insuficiente para comprender la situación a través de noticias en español, se estáde El País, y de medios como The Guardian, The Washington Post y The New York Times, entre otros.Asimismo, el colaborador en distintas cabeceras y cadenas de televisión estadounidenses ha afirmado quepor los protagonistas de las noticias que investigan, y ha instado a los profesionales de la información a "no permitir que una idea preconcebida" sobre un hecho afecte a su investigación sobre el mismo.Haciendo autocrítica, el ganador del Premio Pulitzer por su investigación sobre el Watergate ha declarado que los periodistas, en ocasiones, no saben escuchar. "La mayoría de las veces, la gente quiere contarte su verdad y hay que escucharla", ha apuntado, para después añadir que "luego hay quesi es verdad"."Somos capaces de hacer un gran trabajo absolutamente necesario", ha enfatizado Bernstein durante su intervención, en la que ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, en Estados Unidos existen medios de comunicación que están dando ejemplo. A su juicio, desdeEn relación con el caso Watergate, el periodista ha rechazado la idea de que, junto a Woodward, hiciera caer al entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon., ha enfatizado, al tiempo que ha aclarado que la labor del periodismo es "descubrir lo que está pasando y publicarlo" para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones."El porcentaje de personas abiertas a descubrir la verdad es muy pequeño", ha lamentado Carl Bernstein, advirtiendo de que existen personas y organizaciones "comoSobre cómo debería ser un gran periodista, ha hecho hincapié en que no necesariamente tiene que "investigar a gobiernos o presidentes", sino que hay "grandes periodistas en economía o en cultura". "Nuestra responsabilidad en el buen periodismo es contar lo que está pasando. Eso es ser un gran periodista", ha apostillado, para después afirmar quepara que cumplan su misión. En la era digital, según ha detallado el ganador del Premio Pulitzer, un editor válido es aquel que "busca el modelo de negocio" para lograr que el medio de comunicación "sobreviva".Finalmente, Carl Bernstein ha afirmado que los buscadores o. En su opinión, en futuro de las redes sociales va a generar "todo tipo de conflictos" entre la legalidad y los derechos de los usuarios. "Es un campo completamente nuevo de la actividad humana, del que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha", ha zanjado.