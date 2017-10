Casado dice que Puigdemont puede acabar como Companys, que fue torturado y fusilado. O es un ignorante o es un provocador irresponsable pic.twitter.com/IUTX7a0ooE — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 de octubre de 2017

"El pasado día 6 [de octubre] pasó sin pena ni gloria el[de Cataluña] por parte dey creo que la historia no hay que repetirla y esperamos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años". Así se pronunció este lunes en rueda de prensa el vicesecretario de Comunicación del PP,tras el Comité de Dirección presidido por. El dirigente conservador, que hacía alusión a los rumores que apuntaban a una declaración unilateral de independencia por parte del Puigdemont el pasado viernes, para hacerla coincidir con el aniversario, matizó después, a preguntas de los periodistas, que se refería al encarcelamiento en 1934 delpor el régimen franquista en"Ochenta y tres años, a mí me sale el 34 [año en el que fue detenido]", precisó.insisto: como este partido no tiene ningún tipo de complejos, los que marcan dianas, en Twitter, con sangre y mandan balas al señor Albiol son ellos. Aquí no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de libertad o totalitarismo, es una cuestión de nacionalismos xenófobos excluyentes y totalitarios que se unen en los extremos, por eso les apoya Farage y les apoya al mismo tiempo los extremistas de izquierda", dijo."Los que están alentando a la violencia son los separatistas", añadió.Poco después de estas palabras, Gabriel Rufián , diputado de ERC en el Congreso de los Diputados respondía en Twitter llamando "miserable" a Pablo Casado:Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias , reaccionó en la misma red social: "Casado dice que Puigdemont puede acabar como Companys, que fue torturado y fusilado. O es un ignorante o es un provocador irresponsable"."No hace falta ser abogado para saber lo que hay en el Código Penal.Según avanzó Casado, el presidente del Gobierno,, garantizó este lunes a la cúpula del Partido Popular que el Ejecutivo hará "todo lo que haga falta", usando todos los instrumentos que ofrece la Constitución y el Código Penal, para impedir la independencia de Cataluña. "Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea"el vicesecretario del mensaje que les había trasladado su jefe de filas.A 24 horas de una posible declaración unilateral de independencia por parte de, en el Gobierno no descartan ningún escenario."Me pregunto qué van a hacer los golpistas", dijo Casado antes de añadir que por parte del Gobierno "se va a hacer todo lo que sea necesario y eso va a ser suficiente".Horas antes, la vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista a la Cope, había amagado claramente con. "Si Puigdemont declara unilateralmente la independencia eso no va a producir efectos y corresponderá al Gobierno de España, a través del Senado , adoptar medidas".Para el PP, ni Puigdemont ni Junqueras sirven como interlocutores válidos con el Gobierno: "Igual que el 23-F, don Juan Carlos y la sociedad española no negoció ni con Armada ni con Tejero, está muy bien que el rey y el presidente del Gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder y pactar con Puigdemont y Junqueras,A juicio de Casado, Puigdemont se ha convertido en uny las CUP "en unos yonkis de la posverdad" porque, a su juicio, "nada de lo que dicen que está pasando en Cataluña es cierto". Además, lanzó una advertencia a Podemos: van a"quedar colgados de la brocha" porque "populismo y nacionalismo son los mismos fantasmas que tuvo Europa en el siglo XX en el nazismo y el comunismo".ni la mediación internacional, que es un escarnio. Nadie tiene que venir a mediar nada porque, señaló Casado.El vicesecretario de Comunicación del PP arrancó la rueda de prensa refiriéndose a la multitudinaria marca del domingo en Cataluña. La definió como, en alusión a la reacción ciudadana al secuestro y asesinato por parte de la banda ETA del concejal del Partido Popular