Directo | Rufián dice que los policías y guardias desplegados en Cataluña son "salvajes que apalean"

La comparecencia completa de Rajoy, en la que pide explicaciones al Govern sobre si ha declarado la independenciapic.twitter.com/uNKf3onUyy — Antena3Noticias (@A3Noticias) 11 de octubre de 2017

El, ha convocado este miércoles a las 9.00 horas unpara abordar los "próximos pasos" en Cataluña tras el anuncio del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de suspender la declaración de independencia durante unas semanas para buscar la mediación. A las 11.00 el Gobierno comparecerá en el Pleno del Congreso para someterse a las preguntas de los parlamentarios en la sesión de control al Gobierno, y está previsto que Rajoy comparezca a las 16.00 para abordar directamente la situación en Cataluña.Sigue enel minuto a minuto de la cuestión soberanista:El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso,, ha llamado este miércoles "salvajes" a los policías y guardias civiles que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió enviar a Cataluña el pasado 1 de octubre para "apalear" a sus paisanos y, como muestra, ha exhibido fotografías con la imagen de dos agredidas. "Les pido que sean civilizados y demócratas por una vez en su vida, que se sienten en una mesa de negociación, que saquen a la Policía política de las calles de Cataluña, que paren su maquinaria del fango, que dejen de insultarnos y de hacer el ridículo", ha proclamado.El Consejo de Ministros ha aprobado enviar una, pidiéndole que aclare si proclamó la independencia en su discurso de ayer en el Parlament. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa en la que ha apuntado que este requerimiento se hace como procedimiento previo a "cualquiera de las medidas que el Gobierno puede tomar al amparo del artículo 155 de la Constitución".El presidente de la ANC,, ha destacado este miércoles que tienede la Generalitat, Carles Puigdemont, y en que el gesto de suspender la declaración de independencia posibilite la mediación internacional.La diputada de la CUP en el Parlament,ha exigido al president de la Generalitat,, que proclame lasi el Gobierno central aplica el artículo 155 de la Constitución, para asumir competencias catalanas.El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo,, se ha mostradocon el líder del Ejecutivo catalán,, al mismo tiempo que avisado de que "hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones políticas que vayan a recomponer la unidad" del frente independentista. A su juicio, después de que Puigdemont haya dejado en suspenso la declaración unilateral de independencia para buscar un mediador, él "ha quedado debilitado" ante parte de la sociedad catalana que está a favor de la independencia y que se ha sentido "frustrada" por esa decisión, según ha apuntado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.El jefe del Gobierno,, comparecerá en el Palacio de la Moncloa a partir de las 12.00 horas para informar de las medidas adoptadas en la reunión del Consejo de Ministros tras lo ocurrido este martes en el Parlament y la declaración de independencia sugerida y luego suspendida por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Este afirmó que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", pero seguidamente propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.Elhanque iban a dirigir al Gobierno durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, a la espera de la comparecencia de Mariano Rajoy esta tarde.El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament,, ha avisado este miércoles al Gobierno central de quela situación de Cataluña y el resto de España. En declaraciones a Antena 3, ha celebrado que el president Puigdemont, no declarara la independencia y ha pedido al Estado que vea esto como una "oportunidad para el diálogo y no para el conflicto". "Este martes se produjo una renuncia a la declaración unilateral. Hay que aprovechar esta posibilidad para el diálogo", ha concluido el portavoz.Las portadas de la prensa internacional reaccionan al discurso dehaciendo hincapié en la suspensión de la independencia. La revista satírica Charlie Hebdo publica una portada en la que se burla del procés: "Los catalanes son más tontos que los corsos".



10.30. El portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha admitido que la confianza de su formación en el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "queda tocada" porque de lo que se había hablado hasta una hora antes del pleno del martes era de proclamar la independencia y, luego, en todo caso, suspenderla en aras de una negociación. En declaraciones este miércoles en Rac1, recogidas por Europa Press, Arrufat ha explicado que lo que hizo Puigdemont finalmente no era lo que habían estado hablando: "No era lo que nos había trasladado él mismo. Queda todo modificado una hora antes. Se nos traslada una hora antes y eso ha contribuido más a la confusión".

.@AITOR_ESTEBAN valora y subraya la llamada al diálogo que hizo ayer @KRLS ; "espero que Madrid lo entienda y la tome" @ondavasca — EAJ-PNV Congreso (@EAJPNV_Congreso) 11 de octubre de 2017

El Presidente del Gobierno @MarianoRajoy ha convocado un #CMin extraordinario mañana a las 9h para tratar lo sucedido hoy en Cataluña — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 10 de octubre de 2017

Elen el Congreso de los Diputados,, espera que "Madrid entienda la oportunidad política" que se abre tras la comparecencia ayer del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y "tome la mano" que le ha ofrecido, pero cree que" de que sea así. En este sentido, ha señalado que "el discurso Mediterráneo" del president "hay que leerlo inteligentemente, pero en Madrid ya no están para matices".El portavoz del Govern,, se ha mostrado convencido de que no peligra el apoyo parlamentario de la CUP a JxSí porque, pero sí que les ha pedido confianza porque, si el diálogo no prospera, la ciudadanía mirará al Govern, según ha afirmado en Rac1 . En este sentido, ha pedido a los anticapitalistas que no pongan un límite de tiempo al diálogo, aunque ha matizado que este "no es indefinido en el tiempo".El presidente del Gobierno,, ha conversado este miércoles con el líder de Ciudadanos,, antes del inicio del Consejo de Ministros extraordinario que aprobará los próximos pasos que se van a dar en Cataluña, según han confirmado fuentes de Ciudadanos. El jefe del Ejecutivo quiere buscar elde los partidos constitucionalistas ante la situación abierta en Cataluña. De hecho, anoche ya se reunió en el Palacio de la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.El portavoz del Govern,, ha asegurado este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio quey quedará claro que hemos de ser consecuentes con nuestros compromisos", según recoge La Vanguardia . Asimismo, Turull ha afirmado que con la declaración de Carles Puigdemont este martes, "no hemos renunciado a nada", sino que "queremos sentarnos a dialogar". Según el portavoz, el Govern ha dado "un tiempo muerto", pero que "no es un paso atrás ni nada de eso".El35 ha abierto la sesión de este miércoles con una, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.301 enteros a las 9.01 horas, impulsado por la banca, a la espera de las medidas que adopte el Consejo extraordinario de Ministros sobre Cataluña después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya declarado la independencia, aunque la deja en suspenso durante unas semanas para buscar la mediación, según informa Europa Press.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos,, han quedado en mantener una conversación este miércoles sobre el discurso de Carles Puigdemont, que ha anunciado que suspende la declaración de independencia de Cataluña para abrir una etapa de diálogo. "No tengo ninguna duda de que el Gobierno no va a aceptar ese chantaje y va a actuar", ha manifestado el líder de Cs, que ha vuelto a pedir a Rajoy que actúe "hoy mismo" frente al "golpe a la democracia" del independentismo. Concretamente, lede la Constitución para convocar elecciones en Cataluña.El presidente del Gobierno,, comparecerá este miércoles en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis abierta en Cataluña tras el referéndum secesionista celebrado el pasado 1 de octubre. En el marco de la sesión de control al Gobierno, Rajoy rendirá cuentas ante la Cámara Baja justo un día después de que el president de la Generalitat,, anunciase la suspensión de la declaración de independencia durante unas semanas para buscar la mediación.El Gobierno ha solicitado el aplazamiento de las preguntas e interpelaciones previstas para este miércoles en la sesión de control del Congreso, cuyo inicio estaba previsto para las 9.00 horas, debido al Consejo de Ministros Extraordinario convocado a la misma hora. La presidenta del Congreso,, ha retrasado finalmente dos horas el inicio del Pleno.El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, colgó anoche en Twitter un mensaje en el que llamó a los independentistas a no desfallecer. "Persistiremos", escribió sobre una fotografía del hemiciclo del Parlament.