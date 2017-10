info Libre

Empresas que se han ido

El Banco Sabadell, a Alicante.

Caixabank, la Caixa d'Enginyers y Mediolanum, a València. La Fundación de la Caixa ha repartido sus dos filiales: Criteria Caixa, a Palma de Mallorca, y Vidacaixa, a Madrid.

Arquia Banca, GVC Gaesco Beka, el fondo de inversión EDM y Trea Asset Management, a Madrid.

Catalana Occidente y Adeslas, a Madrid.

MGS Seguros, a Zaragoza.

Colonial y Abertis, a Madrid

Pesa Medioambiente (propiedad de Copasa), a Santiago de Compostela

Cellnex, Lleida.net y Eurona, a Madrid

MRW, a València.

Indukern (Farmacia), Oryzon, Naturhouse, DVD Dental y Klockner, a Madrid.

Proclinic Expert, a Zaragoza.

Sanantur, a Málaga.

Edreams (turismo)

Aguas de Barcelona (hidráulica)

Dogi (textil)

Service Points Solutions (holding)

Torraspapel (papelera perteneciente al grupo Lecta)

Pronovias (moda)

Las empresas que se lo están pensando

A pesar del freno temporal a la declaración unilateral de independencia por parte del president Puigdemont en la noche del martes, significativas empresas han anunciado en los últimos días elfuera de Cataluña. Las compañías alegan que buscan una mayor seguridad jurídica con esta decisión.El Gobierno de Mariano Rajoy no ha dudado en facilitárselo con el decreto deaprobado el pasado viernes, por el cual esta decisión no debe pasar forzosamente por la votación de la junta de accionistas.En la mañana del miércoles,ha anunciado la centralización de sus negocios en València con el traslado de domicilio social desde Barcelona. El Grupo Planeta fueSi bien la decisión había sido anunciada con antelación, fue confirmada pasadas las 21:00, cuando el president ya había acabado su discurso en el pleno del Parlament. Aunque la Junta de Andalucía hizo un guiño a la editorial de comunicación este lunes, finalmente su destino, al igual que el de muchas otras compañías, será Madrid.El presidente de la empresa Freixenet, José Luis Bonet , ha anunciado este miércoles que propondrá la partida de la sede social de la empresa de cava en el próximo consejo de administración.contra el boicot a los productos catalanes y acudió a la manifestación en la plaza de Colón (Madrid) en defensa de la unidad española, pero no anunciará la decisión conjunta hasta "final de mes".repasa el listado de sociedades que han anunciado su traslado y las que se lo están pensando.En los sectores, anunciaron el traslado de su sede social:Entre lasque trasladan su sede social figuran:Entre lasque ya han anunciado su traslado están:En las, se marchan de Cataluña:Dos empresas de la industriahan anunciado la partida de su sede de Catalauña hacia Madrid : Gas Natural y Ballenoil.Del sectorse encuentran confirmadas:de empresas que se despiden de Cataluña y recalan en Madrid son:El caso de la parte catalana de la cervecera Mahou,, difiere de los anteriores por su destino. Finalmente, la empresa traslada su sede social de Lleida a Málaga., hay más empresas que esperaban la intervención de Puigdemont ante el Parlament para decidir su partida o buscan una decisión unánime en su consejo de administración.Es el caso de ​​​​, la propietaria de Cola Cao, Nocilla y otras marcas de alimentación. Otra compañía de alimentación, rival de Freixenet, también lo está estudiando, Codorniú.El supermercado Lidl aclaró que "no se plantea ningún cambio mientras no se modifique el actual ordenamiento jurídico" mientras que el fabricante de automóviles, pero desde la automovilística piden "un entorno político estable".También han mostrado su preocupación y la voluntad de cambiar de estrategia