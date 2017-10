La respuesta de Puigdemont y los siguientes pasos del 155 centran las conversaciones informales de la recepción del 12-O

El Gobierno cree que siniega este lunes que hubiese proclamado el pasado martes la independencia de Cataluña , en su contestación al requerimiento que se le envió el viernes, no se activará el artículo 155 de la Constitución y se volveríaque aprobó el 6 de septiembre la Ley del Referéndum.Es lo que sostuvieron fuentes del Gobierno en los corrillos con periodistas tras la recepción ofrecida este jueves por los reyes en el Palacio Real con motivo de Fiesta Nacional. Puigdemont sólo tendría una salida: responder quesi no quiere que comience a accionarse a partir del jueves el engranaje del 155 . Aunque hay juristas que sostienen que el president sí realizó esa declaración unilateral ante el Parlament, lo cierto es que la confusión y las opiniones encontradas reinan en el ambiente. Sólo Puigdemont puede aclararlo y por escrito."La pelota está en su tejado", han insistido estas fuentes, que han defendido la importancia del acuerdo alcanzado con el PSOE porque "transmite una imagen de seriedad al país", y han replicado apor parte de Puigdemont que "la mejor mediación" es la del Congreso.En lo que se coincide es en que se ha rebajado la tensión tras el pleno del martes y que el independentismo parece haberse retirado de la primera línea tras la decisión de grandes empresas catalanas de trasladar su domicilio social, la manifestación del pasado domingo en Barcelona y sobre todo tras elimpactada en un primer momento por las imágenes de las cargas policiales el 1-O.Si fuese necesarioel Gobierno tendría que pedir autorización al Senado y para eso podría celebrarse un Consejo de Ministros el mismo jueves. No obstante, otras fuentes gubernamentales apuntan que aunque se pongan en marcha los plazos no tiene por qué ser con inmediatez. En todo caso, por el momento el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene en su agenda el Consejo Europeo de los próximos jueves y viernes.El compás de espera hasta que Puigdemont dé su respuesta, y cierta sensación de no estar ya tan al borde del precipicio han marcado las conversaciones informales durante la tradicional recepción del 12 de octubre, aunque todos los responsables y exresponsables políticos han afirmado seguir muy preocupados por la situación.Para el secretario general del PSOE,no es evidente aún que vayan a aplicarse las medidas del 155, puesto que. Eso sí, él mismo dice que hasta ahora el presidente catalán parece ser el único empeñado en que se aplique, además del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Sánchez cree que lo mejor sería que todo desembocase en unas elecciones, pero lo ideal sería que las convocase Puigdemont. Rivera, por su parte, se mostraba convencido de que el president no dará un paso atrás, todo lo más tratará de "chantajear" y buscar algún privilegio. En su opinión, si el Gobierno termina por no aplicar el 155 enfadará a los ciudadanos.Y mientras Pedro Sánchez saludaba que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya asumido la necesidad de actualizar la Constitución, Rivera advertía de que el PSOE quiere la "" y una reforma para contentar a los nacionalistas, no a todos los españoles. Rivera sí cree que la situación sigue al borde del precipicio y que si la independencia no se ha declarado es por la presión que han ejercido las empresas dejando Cataluña.La cita también ha estado marcada por la ausencia del presidente del Gobierno,, y de la ministra de Defensa,, que nada más saludar a los Reyes se han desplazado a la base de los Llanos (Albacete), donde se ha estrellado un caza que regresaba del desfile de la Fiesta Nacional, causando el fallecimiento del piloto. Sí han estado todos los demás ministros, con la excepción del titular de Economía, Luis de Guindos, de viaje en Washington.