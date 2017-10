Sánchez asegura que nadie quiere aplicar el 155, salvo Rivera

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que, salvo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y ha afirmado que una eventual aplicación de dicho artículo tiene que servir para recuperar y reconstruir el autogobierno que ha sido "dañado" por los dirigentes catalanes. "Nadie quiere activar el artículo 155, nadie salvo Rivera.", ha afirmado el secretario general de los socialistas, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.Sánchez ha señalado que Puigdemont tiene abiertas las puertas del Congreso de los Diputados y el debate de la reforma constitucional, si bien ha dejado claro que, si de lo que quiere hablar es del reconocimiento de Cataluña como un estado independiente,. En este sentido, Sánchez ha aconsejado a Puigdemont que sea "claro, responsable y generoso" en su respuesta al requerimiento del Gobierno y que también sea "honesto" con su palabra del pasado martes cuando dijo que quería representar a todos los catalanes."Creo que de la calle se tiene que volver a las instituciones para hacer política; todos los políticos, sobre todo Puigdemont, tienen que escuchar a la calle y a partir de ahí canalizar esa solución a través del diálogo", ha señalado Sánchez, quien ha señalado que si estuviera en la Moncloa no tendría ningún problema en hablar con Puigdemont. "Si responde que no ha se ha producido una declaración de independencia,y sobre cuales son los problemas que tiene el modelo autonómico de encaje de Cataluña", ha añadido Sánchez.Sánchez ha insistido en que la principal responsabilidad que tiene Puigdemont es aclarar que quiso decir el pasado martes y a partir de ahí ir a esa mesa de diálogo, que es el Congreso de los Diputados. "Si no da una respuesta clara, Puigdemont quedaría muy desautorizado, no puede seguir empatanando la situación política en Cataluña", ha afirmado el secretario general del PSOE, quien ha resaltado que ha llegado el momento de que" y a partir de ahí "el Estado actuará". Asimismo, Sánchez ha tachado de "error" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya dejado fuera al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la contactos con los líderes políticos para abordar la situación de Cataluña.