Por alto nivel de NO2 y meteorología desfavorable, este viernes escenario 2 #protocolocontaminación: no residentes no puede aparcar en SER.

El Ayuntamiento de Madridla activación del escenario 2 del protocolo anticontaminación que implica la prohibición de aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes en horario de 9 a 15 horas.Junto a esta medida, según ha informado el Consistorio madrileño en su cuenta de Twitter en los accesos dentro de la M-40, en ambos sentidos. La medida está activa desde las 6 horas.la restricción de aparcamiento para no residentes se aplicará desde las 9 a las 15 horas. Con ello, los parquímetros no expenderán tiques durante el horario del SER e informarán en sus pantallas de la prohibición de aparcar a los no residentes.La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha firmado el decreto que permite poner en marcha las medidas de restricciones de, en aplicación del protocolo de medidas por alta contaminación de dióxido de nitrógeno. Antes de las 12 horas del sábado, se informará a la ciudadanía de, en el caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga y los niveles de contaminación continúen altos.A su vez, el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos.Por otro lado, los ciudadanos estarán informados de las restricciones al tráfico y aparcamiento a través de la, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, la web www.madrid.es y redes sociales. Además, se informará a través del sistema de Alertas de Salud Ambiental.