Pedro Sánchez pide elecciones en Cataluña que permitan "alumbrar una mayoría diferente y transversal"

La postura de Podemos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , aseguró que, salvo Ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza,de la Constitución Española sobre Cataluña, al tiempo que defendió unas elecciones que permitan "alumbrar una" en la comunidad catalana."Nadie quiere, salvo Albert Rivera , aplicar el 155.. A partir de ahí, el PSOE, en las distintas conversaciones que he tenido con el presidente del Gobierno, tiene una opinión y una interpretación propia del artículo 155", señaló Sánchez en una entrevista con eldiario.es recogida por Europa Press.El líder del partido socialista explicó que se necesitan unas elecciones que permitan alumbrar una mayoría diferente e incluso transversal en Cataluña, así como que el citado artículo permite al Estado español plantear una. "Es una medida homologable al conjunto de países europeos que tienen", indicó.Asimismo, recalcó que la defensa de la Constitución implica también su "actualización". "El acuerdo que se ha logrado con el PP y el presidente es, ante una eventual quiebra unilateral por parte del bloque soberanista,, pero también resolver el problema de fondo que implica una", subrayó.Según aseguró Sánchez, PP y PSOE se han marcadopara la evaluación del sistema autonómico y, en particular, del problema de Cataluña. Una vez transcurrido el plazo, entrarán en un "proceso de debate" sobre la reforma constitucional.El secretario general de la formación socialista explicó que, Mariano Rajoy, durante estas "últimas semanas y últimos meses", periodo en el que han hecho una "reflexión compartida" sobre lo qué debe hacer España para "resolver esta crisis"."Creo que el presidente del Gobierno ha entendido la envergadura de la crisis que estamos viviendo y que es necesario dar los pasos para resolverla. Desde ese punto de vista, el PSOE va a trabajar y lo vamos a hacer con sentido de Estado. Cuando hablando de convivencia, que es de lo que se trata esta crisis,, que nada tiene que ver con las ideologías. La ideología sí que puede plantear distintas Españas", matizó.No obstante, quiso dejar claro que el PSOE tiene una, debido a que en el partido de izquierdas creen en la "plurinacionalidad" y "en la voluntad de reconocer la voluntad de ser nación de Cataluña".Ante la pregunta de si se ha roto la colaboración entre Podemos y PSOE tras las críticas que ha recibido por parte de, Sánchez cree que no y afirmó su vocación de "unir a la izquierda".Sin embargo, también criticó la postura del partido morado respecto a la crisis catalana. ", no veo una causa por la democracia, no veo un planteamiento de defensa de los trabajadores por la fuga de empresas que hay, y no veo tampoco que tenga la bandera de la solidaridad cuando se habla de que España roba a Cataluña", afirmó.También instó a Iglesias ay le recordó que su formación entró en la vida política en un momento en el que "se necesitaba regenerar la vida política y el sistema institucional" y "reconocer nuevos derechos y libertades".