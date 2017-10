El Gobierno rechaza la publicación de nombres y sueldos de sus asesores eventuales: hay que proteger sus derechos

El Consejo de Transparencia dice que deben ser públicos

137 asesores

El Gobierno de Mariano Rajoy ha justificado la no publicación en el Portal de la Transparencia de losde los asesores eventuales que tiene contratados en la necesidad de proteger los derechos de sus empleados, informa Europa Press.De esta forma, ha respondido a una Josep Vendrell , quien pedía saber las razones por las que el Ejecutivo no había hecho públicos aún los datos de sus asesores, algunos de los cuales, apunta, cobran más incluso que los ministros.Y es que, según apuntaba, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos consideran que los nombres y los sueldos de los asesores eventualessobre la protección de datos y la intimidad.En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno recalca que los distintos departamentos ministerialesa la información pública sobre asesores eventuales, de acuerdo con el criterio del Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos "para la ponderación, en cada caso, del interés prevalente".Y es que, según argumentan ambas instituciones, "en ningún caso" sus criterios son de aplicación a la publicación de dicha información en elprevisto en la conocida como Ley de Transparencia Por tanto, recalca el Gobierno, es "necesario" considerar que, antes de la publicación en el Portar de la Transparencia, hay queentre el interés público en la divulgación de esos datos y los derechos de los afectados, de acuerdo con la mencionada norma.Vendrell informaba de que recientemente el diario El País publicó una información según la cual en todos los ministerios habría aumentado los asesores eventuales de libre disposición hasta llegar aSin embargo, lamentaba que sus currículos nunca han sido públicos, por lo que la ciudadanía no puede comprobarpara desempeñar el cargo por el que están contratados.