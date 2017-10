La CUP "pide, suplica, exige" un pleno para declarar la independencia

El PDeCat pide unidad a la CUP

Junqueras también pide "cuidar" la unidad

La diputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra reclamó que seaque su grupo propuso este sábado para declarar la independencia, y matizó que "el presidente no tiene que declarar la república;", informa Europa Press."La semana que viene, la CUP pide, suplica, exige un pleno donde se declare la república", declaró este domingo a los periodistas ante la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 77 aniversario de su fusilamiento.Defendió que declarar la independencia es lo que decidió la mayoría de catalanes en virtud de los: "A los políticos nos toca obedecer las decisiones del pueblo.".Y recordó que la CUP estudiará abandonar el Parlament si no se declara la independencia , aunque también lo condiciona a los pasos que vaya dando el Gobierno central, "pero lo primero y más inmediato es la declaración de la república".Serra insistió en que se celebre un pleno extraordinario paray declarar así una república catalana y abrir un proceso constituyente.La diputada también confió en que la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno central sea que sí declara la independencia, porque considera que la gente se ha posicionado a favor de la soberanía.Por su parte, la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal , respondió a la CUP que, no de abrir un gran debate sobre si debe convocarse un pleno extraordinario del Parlament para declarar la independencia de Cataluña."Creemos que es el momento de ir todos juntos,, y tener una posición unánime", declaró a los medios tras participar en ese mismo homenaje a Companys.Dijo que la CUP "siempre quiere ir dos pasos por delante", pero que ellos no se pronunciaránEl líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras , pidiópara poder cumplir el mandato de la mayoría de catalanes de conseguir la independencia y con voluntad de dialogar."Seguro que hay mucha gente que tiene ganas de dialogar con nosotros y que tiene", añadió al final de estas breves palabras durante al homenaje a Companys, que se han cerrado con un aplauso de los militantes.Entre los republicanos que han asistido junto a Junqueras a la ofrenda han estado la consellera de Trabajo, Dolors Bassa; el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch; la secretaria de la Mesa del Parlament Anna Simó y el portavoz de las juventudes del partido (JERC), Pau Morales.