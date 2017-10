Dos personas fallecen en el interior de una furgoneta tras verse atrapadas por el fuego en Nigrán (Pontevedra)

Operativo, muchas horas trabajando

Rueda y Feijóo

No posto de mando en Pazos de Borbén. O meu recoñecemento a todos os que a esta hora traballan contra a acción criminal dos incendiarios pic.twitter.com/diLiP0xXDz — Alfonso Rueda (@ARueda68) 15 de octubre de 2017

Toda o recoñecemento e o apoio de Galicia aos equipos de extinción contra os incendiarios e as dificultades meteorolóxicas #seveslume085 — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 15 de octubre de 2017

Interior decreta situación operativa 1

Aviones y efectivos de @UMEgob y @mapamagob ayudan a extinguir los incendios de Galicia. Declarada la situación operativa 1 en la comunidad. pic.twitter.com/pkBbqHdazw — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 15 de octubre de 2017

Vecinos desalojados en Gondomar

Dos personas han fallecido este domingo en el interior de una furgoneta trasen un incendio que afecta a la zona de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra). Según han confirmado fuentes municipales, las dos personas viajaban en una furgoneta cuando se vieron atrapadas por las llamas de un incendio.El alcalde de Nigrán, Juan González Pérez, ha confirmado esta noche la muerte de las dos persona, de quienes por ahora se desconoce la identidad.La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez , aseguró este domingo, en el puesto de mando avanzado de Pazos de Borbén (Pontevedra), que los últimos incendios forestales registrados, informa Europa Press.En concreto, hizo una llamada a la reflexión: "Esto no es porque sí. [...] Primero fueron los parques naturales y ahora fue Pontevedra, peroque abarcan cuatro ayuntamientos",explicó en alusión a Ponteareas, en donde comenzó el gran incendio que actualmente asola este municipio y el de Pazos de Borbén –en ambos casos está decretada la situación 2 de alerta–, así como los de Redondela y Soutomaior."Tal y como estaban puestos los cuatro (focos) era para unirse", indicó Ángeles Vázquez tras ser preguntada por el gran incendio quey que afecta a los cuatro municipios mencionados anteriormente.A este respecto, explicó que el fuego se inició "al lado de unas laderas", favoreciendo, precisó, el viento del sur que entraba. Además, continuó, había "al lado de la carretera"."Al final se acaba uniendo porque está todo muy seco y", lamentó. "En unas circunstancias normales con humedad serían ocho días ardiendo: aquí, en ocho horas, sobrepasamos las 1.500 hectáreas sin duda", señaló.Además, sigue activo otro gran incendio, el originado en Montederramo (Ourense) que ha calcinado"Pero ya no importan las hectáreas en sí, que sí son importantes, ahora mismo", aseguró la conselleira, quien hizo hincapié en que las personas que conforman dicho dispositivo llevan muchas horas trabajando.Por ello, agradeció a todas ellas su trabajo, así como a los voluntarios que se ofrecieron y a los ayuntamientos, que ponen todo el dispositivo: "Cada uno hace lo que está en sus manos".Asimismo, admitió quedesde el pasado miércoles, pero que, sin duda, la madrugada de este domingo ha sido "de las peores". Y es que, relató, entre la jornada de este sábado y la madrugada de este domingo fueron, todos ellos, aseguró, "muy virulentos"."La previsión del tiempo era que el viento iba a soplar fuerte, las temperaturas iban a ser altas y la humedad relativa iba a ser baja. De hecho,. Se está haciendo todo lo posible, sobre todo para salvaguardar lo más importante, que son las vidas humanas", destacó la conselleira, para luego añadir que, a partir de ahí, hay que seguir trabajando para que no haya incidentes en los bienes y salvar el monte.Preguntada directamente sobre la situación en los ayuntamientos de Pazos de Borbén, Redondela, Ponteareas y Soutomaior, explicó que "se están salvaguardando los núcleos y las casas, pero el viento cambia continuamente". "Podemos decir que en este momento no hay ningún problema, al tiempo que si cambia el viento en 10 minutos", zanjó.La conselleira do Medio Rural está acompañada en Pazos de Borbén por el vicepresidente de la Xunta,, quien escribió en su cuenta de Twitter: "En el puesto de mando de Pazos de Borbén. Mi reconocimiento a todos los que a esta hora trabajan contra la".También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de apoyo al dispositivo de extinción de incendios: "Todo el reconocimiento y el apoyo de Galicia a los equipos de extinción contra los incendios y las dificultades meteorológicas".Asimismo, en otro tuit también ha escrito: "Preocupado por la actividad incendiaria. Los equipos trabajan a pleno rendimiento para salvaguardar hogares y patrimonio natural".El Ministerio del Interior ha decretado lacomo consecuencia de la ola de fuegos. Así lo ha publicado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , en su cuenta de Twitter.En concreto, el ministro se refiere a los aviones y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.Fuentes de la Consellería do Medio Rural han explicado a Europa Press que la activación de la situación operativa 1 en Galicia permite que la comunidad pueda, es decir, los medios de la UME.Hasta el momento, se ha decretado la situación 2 de alerta por proximidad de las llamas a núcleos habitados en As Neves, Gondomar, Salvaterra de Miño y Ponteareas (Pontevedra) y en Cervantes y San Cristovo de Cea, municipios de las provincias de Lugo y Ourense, respectivamente.Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional han comenzado a, en Gondomar (Pontevedra), así como a los vecinos de los núcleos de Devesa y Sobreira por laa las viviendas.De ello han informado fuentes de la Policía Nacional, que señalan que incluso han tenido que romper las ventanas de algunas viviendas para, que se han visto alcanzadas por las llamas.Además, los agentes, en colaboración con voluntarios de Protección Civil, se encuentran desplegados en el área realizando, ya que varias carreteras están cortadas debido a la presencia de fuego.El área metropolitana deen una jornada de domingo con gran actividad incendiaria en toda la provincia de Pontevedra.