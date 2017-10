Trapero y los presidentes de ANC y Òmnium declaran este lunes por sedición tras los nuevos datos aportados por la Guardia Civil

Comité estratégico y ejecutivo

Primera declaración

El mayor de los Mossos d'Escuadra ; la intendente Teresa Laplana, y los presidentes de la(ANC) y de, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, volverán a declarar mañana, lunes, ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por la investigación por el delito de sedición, ante los nuevos datos que han aportado los atestados elaborados por la Guardia Civil sobre los incidentes registrados en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum independentista del 1 de octubre.La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, pero fue justo ese día cuando el Instituto Armado aportó sus informes, en los que apunta que los imputadosen su estrategia hacia la independencia.Por tanto, una vez estudiados los atestados, Lamela quiere que Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart vuelvan a comparecer para preguntarles por la nueva información de la que disponen el juzgado de instrucción y la Fiscalía, tanto por, como la implicación de Sànchez y Cuixart en el diseño del plan independentista.Además de los cuatro investigados por sedición, la magistrada: dos guardias civiles y una secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el que ordenó los registros el 20 de septiembre.Concretamente, el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional, en el que sitúa a Sànchez y Cuixart, y, ejercido por los Mossos que dirige Trapero.En lo que respecta al delito de sedición que investiga la magistrada y que habría sido cometido los días 20 y 21 de septiembre –aunque el atestado también incluye el 1 de octubre–, el Instituto Armadocontra los registros en las sedes de la Generalitat y durante el referéndum.Sànchez y Cuixart, por su lado, fueron responsables, según la Guardia Civil, de–de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas– y luego ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).Tras el estudio de este nuevo material aportado a la causa, la magistrada instructora, que ve "esencial" el papel jugado por ANC y Òmnium en la hoja de ruta para la independencia,de su primera comparecencia en este órgano judicial.El interrogatorio del 6 de octubre arrancó con la intendente Laplana, queal acreditar un problema de salud relacionado con vértigos que le impedía viajar hasta Madrid.Tras ella, le llegó el turno a Trapero, quien explicó que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" porque no se les había avisado con suficiente antelación. Por su parte, Sànchez respondió únicamente a las preguntas de su abogado afirmando que, mientras que Cuixart se acogió a su derecho de no responder ninguna pregunta. La jueza no acordó entonces medidas cautelares para ninguno de los cuatro a la espera de esta nueva citación judicial.