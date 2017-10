Un documento del Govern reconoce que una DUI "no implica inmediatamente" una Cataluña independiente

Marcha de empresas

Un documento de la Conselleria de Economía de la Generalitat asegura queni su continuidad o exclusión de la Unión Europea".El escrito, enviado a las delegaciones del Govern en el exterior, adelantado por TV3 y recogido por Europa Press, dice que no hay que olvidar que, para que una Cataluña-estado quede fuera de la UE o del euro,, reza el documento.Este es uno de los argumentos que el Govern esgrime para asegurar que, que cuenta con una garantía europea que los garantiza en su totalidad hasta 100.000 euros por depositante y entidad financiera."Los depósitos de todas las entidades de Cataluña están, por tanto, plenamente garantizados.incluido el catalán, y aportará toda la liquidez que sea necesaria hacia estos bancos", sostiene el documento.Cree que "lo más probable y deseable es la permanencia de una Cataluña-estado en la UE, bien de manera automática o después de un proceso de negociación simplificado" pero que, en el improbable caso de exclusión de la UE –dice literalmente–,que considere adecuada.Recuerda quemediante un acuerdo monetario o de manera unilateral– y "en este escenario, la mejor opción para Cataluña sería firmar un acuerdo monetario con la UE, la aprobación del cual no requeriría unanimidad y, por tanto, España no podría vetarlo".El documento también hace mención a las decisiones del Banco Sabadell y de Caixabank de trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña, que considera que "y de tranquilizar a sus accionistas".Eso sí, el texto también recoge que esta decisión "puede responder a un deseo/intento de, así como también a presiones recibidas por parte del Gobierno español".El documento, enviado a las delegaciones extranjeras de la Generalitat, también dice que "".Considera, además, que "no hay ningún motivo para que las empresas marchen de Cataluña ", ya que asegura que todos los indicadores económicos y las medidas políticas hasta la fecha hacen pensar que las empresas tendrán un marco normativo, económico y laboral mejor en una Cataluña-estado que el que tienen ahora.