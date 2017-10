La Audiencia Provincial de Madrid reabre la causa por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre en 2013

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la venta dea través de Fidere por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid en 2013.Esta decisión se produce tras lospresentados por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de este año que sobreseía provisionalmente la causa.Según el nuevo auto, fechado a 29 de septiembre y adelantado por el diario El Mundo , el recurso presentado por socialistas y Asociación de Afectados incluía el informe de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Madrid del pasado mes de junio, que concluyó que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendió 1.860 pisos "de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado".Lo hizo "del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", recoge el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press.Para los magistrados, de este informe "" y, "aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante nuevos hechos", sí aporta "datos inexistentes" hasta ahora.En sus antecedentes de hecho, los magistrados aseguran que "aunque fue oportuno el", ahora resulta "imposible de mantener", por lo que han procedido a reabrir la causa.Esgrimen como razones que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos).La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidida por la alcaldesa,, aprobó el pasado 7 de septiembre iniciar el procedimiento administrativo para declarar nula la venta de viviendas a estos fondos buitre.En un plazo que no excedería los seis meses, aseguró la presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS),, el Ayuntamiento de Madrid daría audiencia pública a las partes afectadas y a todo aquel que considere que tiene algo que aportar sobre ese "proceso de venta irregular".Posteriormente, anunciaron que elevarían una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá. Será la Administración regional la que determine si da el 'sí' considerando que hay causa de nulidad o si cree que no ha lugar y, por lo tanto, lo archiva.Por su parte, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid consideró en un dictamen aprobado el pasado 20 de julio que revertir la venta de viviendas de protección oficial (VPO) a fondos de inversión, como quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid con la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), deja enEste dictamen se produce a raíz de una petición emitida por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que hizo una consulta a este organismo con motivo de una modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid que tienen que realizar. En este informe de, la Comisión Jurídica Asesora no se pronunciÓ específicamente sobre el caso de la venta de viviendas de la EMVS a Fidere y que el Gobierno de Manuela Carmena quiere revertir, pero sí hizo consideraciones generales sobre la situación de venta de promociones a fondos de inversión y si la normativa actual lo permite.Tras un análisis del propio Reglamento, la comisión concluyó que(la normativa lo permitía) y no alcanzaron a comprender qué razones puede haber para querer revertir esta venta, todo ello sin reconocer que la legislación actual puede generar ciertas dudas.