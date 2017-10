Madrid deniega la demolición de la casa vallecana fotografiada por Capa durante la Guerra Civil

© International Center of Photography/Magnum Photos.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, ha denegado a ladel inmueble situado en la calle Peironcelly 10, conocido por haber sido inmortalizado por el fotoperiodista húngaro Robert Capa durante la Guerra Civil, han informado a Europa Press fuentes municipales.Como ha adelantado la Cadena Ser , la solicitud de licencia, presentada por una entidad privada, ha sido denegada dado quenecesarios para dar comienzo al expediente administrativo.Vecinos de Peironcely 10 alertaron el pasado viernes de que Luis Santiago Barrena, el propietario mayoritario del inmueble, les había comunicado suen dos meses, una vez desalojados los inquilinos. Una demolición, que según los residentes, comenzaría con el derribo parcial de la edificación este mismo mes."En total, que oscilan entre los 2 y los 17 años, pasarán las navidades a la intemperie por la repentina decisión del dueño mayoritario del edificio", advirtió la plataforma #SalvaPeironcely10 , que pide la protección de la vivienda. Además, aseguró que esa misma jornada el dueño habíaque quedaban en la fachada del edificio.El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en el pasado mes de julio que la vivienda fuese incluida en eldel Ayuntamiento de Madrid, que contribuirá a su vez a mejorar las infraviviendas de este número.Según han recordado desde el Ayuntamiento, esta propuesta también incluye realizar las acciones necesarias para mejorar lasdel inmueble y mejorar así la calidad de vida de los vecinos, unas actuaciones que actualmentePor su parte, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid comunicó que no daría categoría de Bien de Interés Patrimonial (BIP) a la casa inmortalizada por Robert Capa, como había solicitado la plataforma, ya que, alegó, sería dar "carta de naturaleza" a lo que consideran "infravivienda" puesPor ello, el pasado mes de septiembre #SalvaPeironcely10 presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en contra de la negativa de su responsable, Paloma Sobrini, a otorgar la categoría de bien de interés patrimonial (BIP) al mencionado inmueble, como solicitaron. La plataforma informó este viernes de que"Consideramos quea esta solicitud [de declarar BIP la edificación], no nos han tomado en serio", expresó el coordinador de la iniciativa, que incidió en su sorpresa por que "no se haya tenido en cuenta el amplio consenso de expertos internacionales de todos los ámbitos que expresaron su apoyo en la petición", recogida en el recurso que presentaron.Por ello, han organizado unen la propia Peironcely 10, en el que el especialista en historia contemporánea Ian Gibson leerá una carta abierta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que reclamará que la vivienda vallecana sea declarada BIP. Además, se realizará una reivindicación vecinal y se llevará a cabo una "inauguración popular" de la plaza del fotógrafo Robert Capa.