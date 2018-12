Publicada el 07/11/2017 a las 11:07 Actualizada el 11/12/2018 a las 17:24

El expresidente del Govern balear,, ha llegado este martes a su primerdentro de la pieza número 14 de la causa del Palma Arena Durante la vista oral que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial, Matas sólo ha dicho "sí" al ser preguntado por la presidenta del Tribunal, la magistrada, acerca de si aceptaba la conformidad yDe esta manera, el también ex ministro deha aceptado haber prevaricado al tomar una decisión que benefició a la agenciaal otorgarle unay saltándose el procedimiento administrativo.Según ha resaltado la representante del Ministerio Fiscal,, durante la vista, Matas ha abonado—que corresponden al 10% de la suma abonada a Nimbus— para reparar "los perjuicios derivados de su resolución prevaricadora".Por esto, se le ha aplicado lay se le ha impuesto unapara empleo o cargo público de siete años, tal como se recoge en el escrito de conclusiones definitivas.Tras este juicio, el sexto en el que Matas estaba acusado dentro de la macrocausa del Palma Arena, vendrá el juicio del caso Over , previsto para febrero, el de las piezas número 15 y 16, que todavía está en fase de instrucción y el de laAdemás de esto, está la, que la lleva el Juzgado de Instrucción número 5, y el, en los que también está implicado el ex presidente.Debe recordarse que antes de por la pieza 14, Matas se ha sentado en el banquillo, por el de los discursos del periodista, por el de la contratación ficticia de su mujer , en el hotel Valparaiso; por el de la contratación de los arquitectos del velódromo y por el del anteproyecto de la Ópera de Calatrava