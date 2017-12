El vicepresidente balear, Biel Barceló, dimite tras un viaje a Punta Cana pagado por la empresa Globalia

Estudiará dejar su acta de diputado

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo,, ha comunicado este miércoles a la ejecutiva de MÉS que presenta suante el partido y ante la presidenta del Govern, Francina Armengol . Así lo ha anunciado la coportavoz de MÉS,, al terminar una ejecutiva que ha durado varias horas, tras la polémica por un viaje del vicepresidente a Punta Cana Barceló había defendido inicialmente que el viaje que realizó la semana pasada a Punta Cana, pagado por la empresa turística Globalia, fue dentro de un contextoy ha recalcado que "en ningún caso iba como vicepresidente" del Ejecutivo autonómico. Afirmó que la presidenta del Govern, Francina Armengol,y ha insistido en que "en este momento están en una fase de análisis y de reconducción de la situación".Así, el vicepresidente ha recordado que es colaborador del programa deportivo For a de Joc, que emite Canal 4, "desde hace muchos años" y que fue el director de ese programa el que. En este sentido, ha recalcado que viajó a Punta Cana "dentro de este contexto; como colaborador y como a aficionado de fútbol", y ha explicado que él "valoró que podía disociarse claramente esta faceta personal y privada mía".Tras subrayar que quien le invitó fue el director del programa, Barceló ha dejado claro, por tanto, que "no hay, ni directa ni indirecta, con ninguna empresa turística". "Otra cosa es cómo se financia ese programa, pero, es directamente el programa deportivo de esta cadena Canal 4", ha recalcado.El recién dimitido vicepresidente ha avanzado este jueves que tras el debate de Presupuestos de la comunidad autónoma "abrirá un periodo de reflexión" parade MÉS per Mallorca.En rueda de prensa, Barceló ha insistido en que el viaje a Punta Cana lo realizó "a título personal dentro del ámbito privado" y que no recibió el regalo como vicepresidente sino como colaborador del programa.que he firmado del Govern y del partido", ha manifestado.La coportavoz ha señalado que de momentopero que en todo caso "la vicepresidencia es de MÉS". El hasta ahora vicepresidente comparecerá este jueves en una rueda de prensa.En la reunión de la ejecutiva, Barceló ha dado explicaciones a sus compañeros de partido sobre este viaje, al que, y se ha valorado la repercusión de estos hechos.Busquets ha manifestado suy ha declarado que esta decisión "le honra" y "demuestra su talante". Ha apuntado que desde MÉS valoran el "compromiso" de Barceló con el proyecto político del partido y ha mantenido que ha sido "una figura primordial" en la política del Govern y "protagonista principal" en el proyecto de MÉS.La coportavoz ha defendido que Barceló ha sidoy ha recordado que al frente de la Conselleria ha impulsado "políticas transformadoras" entre las que ha citado el impuesto de turismo sostenible.Finalmente, Busquets ha considerado que con la presentación de la dimisión Barceló