De zombis, diputados que ya no usan bici y un Rajoy "guapo": la gala de los premios de los periodistas parlamentarios

Ciudadanos, derrotado con cero de cuatro

"Naranja" y "limón"

Los "zombis" se llevan la pregunta del millón

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban , recibió este miércoles por la noche el premio "Luis Carandell" aly reafirmó al partido nacionalista como gran triunfador de estos galardones que cada año eligen los miembros de la Asociación de Periodistas Parlamentarios ( APP ).Esteban, que llevaba varios años optando a este galardón, consiguió por fin en esta edición este reconocimiento imponiéndose a la ministra de Sanidad,; al líder de Ciudadanos,; y al portavoz socialista en el Senado,. Hace un año el premiado fue el presidente, con quien protagonizó aquel duelo del tractor en el hemiciclo.El parlamentario vasco, pues ya tenía cierto "complejo Poulidor" (por un ciclista francés que siempre quedaba segundo), y aunque reconoció que no siente el mejor orador del Parlamento, cree que ha sido reconocido por la "convicción" con la que dice las cosas.El PNV logró otros dos premios en la gala, el otorgado al, que obtuvo el portavoz en la Cámara Alta,, que no pudo acudir a recogerlo, y el que distingue al parlamentario más activo, que recayó en el diputado, que en su discurso trazó las diferencias entre el. "Estarán contentos con el cupo vasco", les dijo la presentadora, la periodista María Llapart.Y mientras que el PNV logró los tres premios a los que aspiraba,de la velada pues no consiguió ninguno de los cuatro galardones en los que tenía nominados. En concreto,pese a ser finalista en "Mejor Orador" y "Azote de la oposición".El galardónfue a parar este año a manos de la portavoz de Unidos Podemos,, quien se congratuló de haber pasado en pocos años de luchar en las calles por una vivienda justa a recibir ahora un premio de estas características. Un premio, dijo, que, porque eso significaría que la formación morada estaría en La Moncloa.Por contra, en este 2017 el premioha recaído en el presidente del Gobierno,, que de nuevo fue baja en la gala, y que competía en esta categoría con otros dos diputados del PP,, vicesecretario de Comunicación del partido, y. En su lugar recogió el premio la ministra de Sanidad,, que no ahorró elogios hacia su jefe, a quien confesó que veía cada año más guapo.El premio "naranja" dese lo llevó la portavoz socialista en el Congreso,, que competía con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,(PP), y los portavoz parlamentarios de ERC,, y del PDeCAT,En el otro lado de la balanza, los periodistas parlamentarios han dado el premio "limón" comoal número dos de Esquerra Republicana en la Cámara Baja,, como el resto de sus compañeros de partido.El premio alal más activo en las redes sociales fue para el socialista, que no acudió a la cena y que sucede en el palmarés a, de Podemos, que lo logró en 2016.El secretario de Organización del PSOE,, fue distinguido como, pues pese a llevar casi ocho años en la Cámara Baja alcanzó su protagonismo en el Congreso en las semanas de interinidad tras la dimisión de Antonio Hernando y el nombramiento de Margarita Robles. Según dijo al recogerlo, recibir ahora este galardón es unComo, de Unidos Podemos, que sucede en la categoría a su compañera de bancada Virginia Felipe. Según dijo con sorna, es el tercer premio más importante al que puede aspirar un senador tras el de "Senador del Año" que se llevó Bildarratz y el premio de lotería que lograron los senadores del PP que apostaron por un número terminado en 155. "Y aún no han invitado", se quejó.El trabajo en el Parlamento Europeo dio el premio de, del PP, que en un mensaje que había dejado escrito por si ganaba y que fue leído por el portavoz de su partido en el Congreso,, subrayó que la última vez que ganó un premio de la APP fue cuando era senador, hace 18 años, y que en cambio nunca fue reconocido en su etapa de diputado, lo que le lleva a pensar quePor último, y comose premió al senador de Compromís, que en su día pidió conocer los protocolos del Gobierno. Mulet quiso compartir el galardón con el Ejecutivo por su respuesta, ya que le contestaron que no había nada diseñado en caso de apocalipsis zombi y que, en caso de que llegase ese momento de fin del mundo, ningún plan tendría sentido.Al igual que en la edición pasada, en éstacon el que se señalaba a diputados, senadores o eurodiputados que intervienen poco o presentan pocas iniciativas. La última vez que se otorgó este galardón fue en 2014, y fue a parar al que era portavoz de CiU, Josep Antonio Duran i Lleida.La gala, que por segundo año consecutivo se marcó un cómico monólogo comentando sus impresiones personales sobre los miembros del Congreso, vistos desde la atalaya presidencial del Salón de Plenos. Contó lo que ha cambiado en este último año, como que ahora ya no se ve a diputados llegando en bicicleta como al principio de la legislatura y que ahora Albert Rivera supera en cartelería a Podemos, y lo que no ha cambiado, como los largos discursos del Cristóbal Montoro en contraste con Luis De Guindos, o el pañuelo que permanentemente luce en el cuello el diputado de Podemos Rafael Mayoral.