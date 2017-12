El Museu de Lleida localiza la obra de Sijena extraviada y espera instrucciones para devolverla

Las 43 obras llegaron el pasado lunes

Recibimiento de los bienes

y que no pudo entregar a las autoridades aragonesas que trasladaron otros bienes del Monasterio de Sijena a la localidad oscense porque se había extraviado.Según ha informado la institución,que lleva el contencioso que enfrenta a las comunidades de Aragón y Catalunya, y espera instrucciones para saber cuándo algún cuerpo policial la recogerá, como explicita la sentencia de ejecución provisional.El Museu de Lleida tenía que entregar 44 piezas pero no pudo localizar la Inmaculada porque, así que entregó 43 de las que reclamaba el juez y otra pieza de alabastro originaria del mismo cenobio como compensación."El Obispado hizo obras y no tiene constancia de dónde guardó la pieza durante la reforma,", aseguraron a Europa Press fuentes del Museu de Lleida. La pieza ahora ya localizada es un óleo que representa a la Inmaculada del siglo XVIII que mide 106 centímetros de alto y 80 de ancho.que transportan las 43 obras del Monasterio de Sijena llegaron el pasado lunes a las puertas del mismo.accedieron al Museo de Lleida a las 4.00 horas, junto con una perito y una empresa especializada, acompañados por el director general de Cultura y Patrimonio aragonés, Nacho Escuín, y en el marco de un dispositivo policial de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad, Mayte Pérez, subrayó que era un "día histórico" en el que "gracias al tesón y tenacidad de una Comunidad que no ha dejado de luchar por lo que es justo, no ha dejado de reivindicar el cumplimiento de la legalidad y de la justicia y el cumplimiento de las sentencias", así como de trabajar "por la defensa de su patrimonio".Se trata de un lienzo del siglo XVIII dedicado a la Inmaculada, ha detallado Pérez, que ha recordado que en julio de 2016 debían volver a este mismo lugary solo lo hicieron 51. Tampoco se conocen dónde se hallan esas otras dos obras.Mayte Pérez se encuentra en el monasterio junto al, junto a otras autoridades, para recibir los bienes. Asimismo, los vecinos de la localidad se han congregado en la parte exterior del monasterio para ver la llegada del convoy que ha trasladado estas 43 piezas.