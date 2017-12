Oltra pedirá al juzgado que investiga su escrache que incorpore nuevas "amenazas" del líder de España 2000

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra , pedirá al juzgado que investiga el escrache contra ella registrado el pasado mes de octubre que incorpore, informa Europa Press.Así lo indicó este viernes Oltra durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por las nuevas "amenazas" que le dirigió Roberto a través de las redes sociales.En concreto, el líder de este grupo de ultra derecha indica en su perfil de Facebook: "¿Cree que por ser vicepresidenta del Consell me va a hacer arrodillarme? Iré al banquillo con toda la dignidad. Pero si cree que se hará sin guerra, si cree que se hará con sumisión, se equivoca (...)".Al respecto, Oltra indicó que aportarán al juzgado estas "nuevas amenazas" para que "se tengan en cuenta" y lamentó la actuación de esas personas "que están en grupos de ultraderecha queo de abrir la cabeza a otro por llevar tirantes "."La gente que actúa así –ha agregado– no tiene cabida en esta sociedad. Tenemos que cambiar porque no va a cambiar la sociedad democrática", dijo. "A ver qué dice el juzgado y seguiremos trabajando y reivindicando una sociedad donde quepa todo el mundo menos".