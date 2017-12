Catalá dice que la jornada de funcionarios "debe ser común para todos", pero ve "margen" en la organización del trabajo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá , aseguró que la jornada laboral "como elemento básico de las condiciones de trabajo de los funcionarios,", aunque consideró que en la organización del trabajo; eso sí "siempre respetando los derechos básicos, que son iguales para los servidores públicos en toda España", informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de Medallas de San Raimundo de Peñafort en Málaga, señaló que en primer lugar hay que mostrar "respeto y acatamiento" ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el decreto de la Junta de Andalucía para lapara los empleados públicos.Catalá dijo no conocer los detalles jurídicos de la solución planteada por la Junta de mantener las 35 horas semanales de carácter presencial pero, en el ámbito doméstico, por lo que no se puede pronunciar sobre si sería recurrible o no; aunque indicó que la organización o distribución del trabajo "sí es más propio de los sectores".Así, señaló que hay decisiones "de carácter operativo u organizativo", ya que "hay funcionarios públicos que necesitan unade su ejercicio" o de formación, y "no trabaja igual una enfermera a turnos de un hospital que un catedrático de una universidad o un funcionario de una consejería".En este sentido, apuntó que "todos los servidores públicos tienen unas circunstancias particulares de acuerdo con su profesión", por lo que señaló que, "manteniendo un jornada laboral común, que tiene carácter general, la distribución del trabajo es una", apuntando que ahí "sí hay margen para la organización singular de cada uno de ellos".Catalá incidió en que tanto para el Gobierno como para el PP "la igualdad de todos los españoles es un valor de nuestra Constitución y de nuestro modelo de convivencia", por lo que señaló que "las condiciones de trabajos de los servidores públicos en mi opinión tienen que ser iguales en toda España"."La jornada laboral es un elemento básico de la prestación de servicios de cualquier trabajador, en este caso de los funcionarios, y creo que debe estar regulado con carácter general para toda España", manifestó el ministro, señalando queSin perjuicio, dijo, "de que se pueda negociar", apuntando que le consta que el Ministerio de Hacienda "en las negociaciones con los sindicatos de ámbito nacional incluye losde todos los funcionarios". No obstante, ha insistido en que debe tener "una, con un carácter de igualdad para todos los servidores públicos".