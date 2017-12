El ex primer ministro francés Manuel Valls avisa de que "nacionalismo es guerra"

Encuentro con Albiol y Cospedal

El ex primer ministro francés Manuel Valls advirtió este sábado de que ely de que puede repetirse el pasado bélico de Europa, donde ha habido varias décadas de paz frente a siglos de guerras, dijo en un debate con la presidenciable de Cs,; el líder del partido,, y el Premio Nobel de Literatura, informa Europa Press.Ante unas 600 personas en el Teatro Goya de Barcelona, Valls defendió que, y añadió: "Cuando eres europeo, vas a defender al Estado de derecho, no un gobierno, no una mayoría en el parlamento, sino un Estado-nación".Valls, nacido en Barcelona, aseguró que se siente catalán y que uno también puede sentirse español, francés y europeo, y resaltó que en, porque se podría "abrir la puerta, la brecha, a todos los nacionalismos" que existen en la UE.Sostuvo que, "cuando el catalanismo se vuelve un, ya no es catalanismo", y criticó que muchos debates se traten de cerrar con la idea de que o eres independentista o eres fascista.Valls alertó de los populismos que tratan de, que actúa en un mundo global en el que crecen otras potencias económicas mientras la UE se fractura, con asuntos como el Brexit, gobiernos de extrema derecha, el debate sobre la acogida de refugiados y el terrorismo.Arrimadas puede ser el rostro y la figura que lance un "fuerte mensaje de optimismo" en la situación, sostuvo Valls, queEl ex primer ministro francés quiereen la campaña electoral catalana porque considera que "Europa necesita a España" para relanzar el proyecto europeo, junto a Alemania y Francia. Así lo explicó en un desayuno-coloquio en Barcelona con el candidato del PP,y la ministra de Defensa,, antes de participar este mismo sábado en un acto de Cs y tras haberse reunido esta semana con el cabeza de lista del PSC,"Yo pensaba que era importante quey de los que piensan que el destino de Cataluña siempre ha sido una identidad fuerte. Que ha de ser siempre muy catalana, en España y en Europa", resumió Valls.El exministro francés socialista insistió en que se debe secundar a los que apoyan la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia en un momento en queFrente a las críticas del independentismo a la Constitución, Valls defendió la Carta Magna como "una de las más democráticas del mundo" y se mostró de acuerdo con la aplicación del artículo 155 con el que se cesó al Govern de la Generalitat y se convocaron elecciones.y el Gobierno español y los diputados del senado no son franquistas", dijo entre aplausos de un centenar de simpatizantes conservadores, incluidos cargos y excargos como el delegado del Gobierno en Cataluña,, y el exministroValls, barcelonés de nacimiento, acusó al independentismo y al nacionalismo de haber dividido a la sociedad catalana y recalcó que "Cataluña sin España ya no es Cataluña, y España necesita a Cataluña".