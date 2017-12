Sánchez alaba la campaña de Iceta y le ensalza como garante de la "reconciliación"

Críticas a Podemos, Cs, PP y soberanistas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , elogió este sábado la campaña electoral del candidato del PSC a las elecciones del 21D, Miquel Iceta , y, informa Europa Press.Lo hizo precisamente en un mitin de Iceta en el Palau de Congressos de Girona, en el que también participó la portavoz en el consistorio,, y el candidatoEl apoyo de Sánchez a Iceta llega en una semana marcada por la apuesta de Iceta de pedir el indulto para los presos soberanistas en caso de que sean condenados, queComo Iceta, Sánchez dijo que "habrá que restaurar heridas, y el de los socialistas es el partido de la reconciliación"."Con Iceta de presidente, entre todos los catalanes", auguró Sánchez, que también reivindicó que el PSC es el partido de la concordia y la convivencia.Con una papeleta del PSC en la mano, dijo que es "mucho más que un voto,: justo lo que necesita ahora Cataluña".Alabó la campaña electoral que está haciendo Iceta, "que no va contra nadie, sino a favor de la concordia y la convivencia", y es el único candidato que hace propuestas, dijo."Te agradezco, de corazón, la campaña que estás haciendo, que no va contra nadie", y añadió queporque el independentismo solo ha comportado cosas negativas.Ahora, "se trata de que Cataluña gane, y el único candidato que lo asegura es Miquel Iceta", insistió.También dijo que apoya a Miquel Iceta en su reclamación de una mejor financiación autonómica y su demanda de una reforma constitucional.Sánchez ha criticado a Podemos: "Tantos meses guardando el equilibrio y resulta que, el del independentismo", dijo en alusión al pacto de gobierno en Barcelona que BComú rompió con el PSC También cargó contra Cs, al que definió como media naranja del PP: "Albert Rivera dice que votar socialista es tirar el voto a la basura.. Un poco de respeto".Pero sobre todo criticó al PP y rechazó las críticas que señalan que: "Habréis visto que Rajoy no dice nada, ¿no? Es que Rajoy no tiene nada que decir porque nunca tiene nada que decir"."No nos gusta la España de Mariano Rajoy, y el PSOE es la alternativa al PP, como siempre ha sido", y repasó grandes avances que han venido de la mano de gobiernos socialistas.Pedro Sánchez también, "que querían romper con España y han acabado rompiendo Cataluña".Y dijo que Podemos, Cs, el PP y los independentistas coinciden en una cosa: criticar a Miquel Iceta."Critican hasta que baile, porque saben que, si fuera presidente de la Generalitat, Cataluña bailaría a ritmo de concordia, justicia social y diálogo", reivindicó.Por eso, llamó a la participación masiva a favor del PSC: "Os pido que. No nos resignamos a ser terceros, no queremos ser segundos, sino que queremos ser primeros".Y dijo que es muy optimista y que cree que Iceta va a ser el próximo presidente de la Generalitat: "Os pido un último esfuerzo. Pensad en las cosas que podemos reconstruir juntos".