Debate | ERC avisa a JuntsxCat de que propondrá a Junqueras si gana y no a Puigdemont

El número 3 de ERC a las elecciones catalanas,avisó este domingo a JuntsxCat de que propondrán a Oriol Junqueras —candidato republicano— como presidente de la Generalitat si su lista es la más votada, por lo que"Evidentemente el candidato de ERC se llama Oriol Junqueras y, si la mayoría de ciudadanos optan por ERC, lo quea hacer y aplicar es lo que han dicho los ciudadanos. Sería extraño no atender a lo que se ha votado", ha explicado en el debate electoral de La Sexta recogido por Europa Press.JuntsxCat afirmó en campaña que investir a cualquier candidato que no sea Puigdemont seríapreguntado por eso en el debate, Mundó aseguró que, si alguien lo ha dicho, solo se puede entender desde "la mala fe".La CUP y ERC también han chocado cuando el representante de los cupaires, Vidal Aragonés,hacia la independencia como primera opción en los comicios: "Esto es no cumplir con el mandato del 1 de octubre".Mundó —conseller cesado de Justicia— expresó su extrañeza por que los reproches le lleguen de otro partido independentista, y recordó su reciente paso por la cárcel: "No entiendo la incisividad de la CUP.El candidato de los comuns, Xavier Domènech (CatECP),progresista tras el 21 de diciembre que no incluya a la derecha, que considera que representan Cs y Puigdemont; y pidió a ERC abandonar la unilateralidad y al PSC que deje de hacerse "el coqueto con el PP".El cabeza de lista del PSC,y cualquier posibilidad de investir a un candidato independentista, porque considera que balance del proceso soberanista es muy negativo: "Lo descartamos absolutamente".La candidata de Cs, pidió a Domènech que abandone su propuesta de tripartito de izquierdas ypara acabar con el proceso, y puso en duda que los comuns sean decisivos en el Parlament:El representante de JuntsxCat,pidió el apoyo a su lista para un victoria que contribuya apero admitió que no lo puede asegurar: "Es condición necesaria; suficiente, no. Es necesaria e imprescindible".El candidato del PP,aseguró que en España existey que, cuando la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría afirmó que el Gobierno había descabezado a ERC y al PDeCAT,como entendieron otros partidos."Dicen que están en la cárcel por ser independentistas. Están en la cárcel, concluyó el líder de los populares catalanes.