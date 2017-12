El telediario de TVE 'envuelve' el bloque informativo electoral con reportajes a favor del Gobierno y contra los independentistas

El Telediario de TVE de este lunes, en vísperas de las elecciones en Cataluña, ha dedicadoa la intervención en el Senado de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , en la comisión conjunta de la Cámara alta sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitució. La pieza se ha centrado en su intervención el fin de semana en un mitin en el que declaró que la cúpula independentista estaba "". A continuación, y tras la habitual cortinilla que abre y cierra el bloque electoral, sometido a la vigilancia de la Junta Electoral, se han emitido diversos actos de campaña de las formaciones políticas durante dos minutos. Y una vez terminado este bloque, el TD1 ha emitido un reportaje sobre el desplome inmobiliario en Cataluña tras los acontecimientos de los últimos meses, seguido de otro centrado en la repercusión negativa para la actividad económica española la crisis catalana, con la bajada de una décima del Producto Interior Bruto para 2018 según las previsiones del Banco de España. En total, más de once minutos de información sobre Cataluña, de los cualescon textos e imágenes claramente favorables al Gobierno, o en contra de las opciones independentistas.El Consejo de Informativos, que se ha mostrado en contra de los bloques electorales en los telediarios, y ha pedido reiteradamente que la actualidad de las campañas se sometan exclusivamente a criterio periodísticos, sostiene que "si se ofrecen esos bloques,, y no sacar fuera de la vigilancia de la Junta Electoral reportajes o noticias vinculadas que puedan favorecer a un partido y perjudicar a otros". Precisamente este fue uno de los asuntos tratados en la reunión del pasado viernes entre la dirección de Informativos y el Consejo, según se relata en el Inews destinado a todos los trabajadores de TVE. En ese encuentro, y ante la petición de los profesionales para que se suprimieran los bloques electorales y que la información de campaña se basara en criterios puramente periodísticos, el director de los Servicios Informativos,, dijo que esa propuesta la suscribía "como periodista" porque, informativamente hablando, "no es lo más adecuado" pero que como responsable de los informativos no la podía asumir.En esa reunión, de carácter semestral, seis miembros del CdI se reunieron, además de con Álvarez Gundín, con la directora de Contenidos, Carmen Sastre, el director de Servicios Informativos Diarios, José Gilgado, el director de Informativos no diarios, Jenaro Castro, y el director del Canal 24 Horas, Álvaro Zancajo. Los distintos miembros de la dirección negaron que, en los informativos de TVE, se favorezca al partido que sustenta al Gobierno.El Consejo de Informativos, en ese sentido, contestó que en numerosos informes ha podido constatarque acaba beneficiando tanto al Gobierno como al partido que lo sustenta. En ese encuentro, Álvarez Gundín señaló el liderazgo de los telediarios y dijo que su máxima preocupación es, a lo que los miembros del CdI opusieron –siempre según la comunicación realizada a los trabajadores– que consideran que las audiencias no han de ser "" y pusieron el foco en el cumplimiento del Estatuto de Información y de la Ley aprobada en septiembre para recuperar la independencia de la CRTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. En ese sentido, los informes del Consejo de Informativos vienen documentando de forma reiterada el incumplimiento de los principios deontológicos a los que RTVE está obligada.En ese contexto, y aprovechando la presencia de, que en esta ocasión sí asistió a la reunión semestral, el Consejo le preguntó por los criterios profesionales para seleccionar a los contertulios antedemostrada en los debates del Canal. El CdI recordó el caso concreto (del pasado 11 de septiembre) en el que –de cinco tertulianos– uno era el presidente de Societat Civil Catalana, otro el expresidente de Societat Civil Catalana y, un tercero, uno de los fundadores de la misma asociación. Álvaro Zancajo respondió que fue "una coincidencia".