Ganemos cree que ceder ante recortes del PEF es traspasar una línea roja, que impone una política austericida

Ganemos Madrid cree que "ceder ante los recortes" del Plan Económico Financiero (PEF) esdel programa de Ahora Madrid, que impone una "política austericida" así como consideran que desde la capital se debe "encabezar la batalla" por la autonomía de las corporaciones municipales".En un comunicado , que ha recogido Europa Press, la formación ha señalado que el PEF, "impuesto por el Ministerio de Hacienda", supone "importantes recortes", en especialmente en las partidas de inversión del Ayuntamiento durante el 2018. A su parecer, "imposibilita el reequilibrio territorial norte-sur" de la ciudad yAdemás, consideran que supondrá un "en materia de empleo público, poniendo en riesgo la creación de nuevos puestos de trabajo y otras mejoras laborales"., han indicado a continuación. En este sentido, se han rebelado ante "el trato injusto que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , está teniendo con los madrileños. Cuando, además, la capital se ha visto obligada a pagar "la deuda heredada" de las anteriores administraciones del PP, "una deuda contraída de forma ilegítima, fruto de sus conductas corruptas y contratos fraudulentos y costes desorbitados".En su opinión, existena la aceptación del PEF como la, mientras se defiende en los tribunales la "injusta interpretación de la aplicación de la regla de gasto, el instrumento que ha impuesto Hacienda para ejecutar políticas austericidas". "Este procedimiento administrativo es consecuencia de la modificación del articulo 135 de la Constitución Española, que antepone el pago de la deuda a garantizar los derechos sociales", han resaltado a continuación.Pese a haber cumplido con el pago de la deuda y haber generado un superávit en las arcas del Ayuntamiento de Madrid, el ministroe impedir que se cumplan las inversiones ya presupuestadas, han expuesto desde Ganemos. Es por ello que consideran que "ceder ante los recortes" supone traspasar "una de las líneas rojas del programa de Ahora Madrid e imponer a la ciudadanía una política austericida que no garantizará la equidad".Desde su perspectiva: "desacredita a Ahora Madrid, impidiendo que cumpla con sus compromisos en las inversiones sociales y logra que el Ayuntamiento gestione y formalice sus propios recortes". "El Gobierno del PP no puede consentir que un Ayuntamiento gestionado por una candidatura municipalista demuestre que las cosas pueden hacerse dentro de los límites impuestos por la Ley de Estabilidad y que a la vez lo haga cumpliendo con los compromisos en inversiones sociales y en servicios públicos", ha resaltado para a continuación.Madrid, debe ser, para Ganemos, "ejemplo" y encabezar "la batalla por la autonomía de las corporaciones municipales". "La aprobación de este injusto PEF, no sólo ahoga a Madrid, sino que impide toda capacidad de rebeldía de los municipios que apuestan por una política centrada en las personas y no en el pago de la deuda ilegítima. Si, se cerraría la oportunidad de apostar por una política transformadora", ha dicho a continuaciónPor todo ello, Ganemos se manifiesta en contra de la aceptación del PEF impuesto por el Ministro Montoro y se sumará a todas aquellas iniciativas ciudadanas que surjan paray financiera del Ayuntamiento de Madrid y de todos los demás municipios que trabajan contra los recortes y por el bien común.