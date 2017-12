El PP invita a Cs y PSOE a debatir "mecanismos de actuación" para que Ahora Madrid no "aniquile" la capital

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha propuesto este lunes a Cs y PSOE, tras la destitución de Carlos Sánchez Mato al frente del área de Economía y Hacienda, sentarse a debatir "mecanismos de actuación" para quela capital."Propongo abrir un periodo de reflexión sobre el futuro del Ayuntamiento de Madrid; tenemos una responsabilidad en que el año y medio que queda, ha explicado Almeida antes de entrar en el Pleno que prevé aprobar el Plan Económico Financiero (PEF).El portavoz popular proponey asegura que el mecanismo "no necesariamente pasa por una moción de censura". "¿Cómo van a gestionar todo si entre ellos no se entienden? Creo que es un ejercicio de responsabilidad que nos sentemos y abramos ese periodo de reflexión, sobre si los madrileños merecen eso", ha explicado a continuación.Para Almeida, la destitución de Mato es "la cpero retrasada por Carmena". "Primero echó a agencias de rating, luego grabó conversaciones en Consejo de Administración de Calle 30, tuvo que prorrogar el presupuesto, y el Ministerio le ha rechazado el PEF ", ha enumerado Martínez-Almeida sobre la gestión de Mato.José Luis Martínez-Almeida ha descargado la "culpa" de esta situación en la regidora de la capital, Manuelade cara a las elecciones municipales de 2019".En este punto, el portavoz del PP ha indicado que Carmena tiene que "alejarse de, y se tiene que quitar a aquellos elementos de su gobierno que le perjudican para volver a ganarse confianza de los madrileños"."Lo que ha conseguido Manuela Carmena esde no cesar a un delegado imputado por tres delitos... y ahora se abre un periodo de inestabilidad", ha concluido.