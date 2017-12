Santamaría recalca que la primera obligación del nuevo Govern será cumplir la ley tras el "fake" de 'procés'

Garantías

La vicepresidenta del Gobierno,, afirmó este lunes que la primera obligación del nuevo Gobierno catalán que surja de las elecciones del 21 de diciembre será acatar la ley. Tras recalcar que el 'procés' ha sido un "fake en toda regla", ha señalado que los separatistas "llevaron ese fanatismo cuasi religioso hasta tal punto que hicieron creer a algunos catalanes que vivían en una república independiente cuando sus gobernantes mismos sabían que era imposible e inviable"."Las elecciones van a permitir a los catalanes elegir un nuevo Parlamento, cuya primera y prioritaria función será elegir un nuevo Gobierno, teniendo muy claro que la primera y prioritaria función de ese gobierno ha de ser cumplir la ley", enfatizó Sáenz de Santamaríasobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informa Europa Press.Sáenz de Santamaría abrió su exposición subrayando que estos días se van conociendo más datos que evidencian que proteger los derechos de los catalanes con el 155 era "una necesidad ineludible", ya que, según ha destacado, "los propósitos independentistas eran un engaño masivo con consecuencias nefastas para el interés general,Así, afirmó que los independentistas decidieron hacer de la "desobediencia a la ley su única forma de hacer política", convirtiendo las instituciones de autogobierno de los catalanes en "meros instrumentos"Con el propósito de construir un Estado estaban dispuestos a derribar a toda una sociedad", ha exclamado, para añadir que la "verdadera hoja de ruta del independentismo" ha sido "romper la convivencia, dividir a los ciudadanos y debilitar a la sociedadLa vicepresidenta afirmó que "llevaron ese fanatismo cuasi religioso hasta tal punto que hicieron creer a algunos catalanes que vivían en una republica independiente cuando sus gobernantes mismosTras recalcar que el Gobierno catalán liderado por Carles Puigdemont realizó actos "conscientes y deliberados" y, por tanto, "sujetos a responsabilidad". "¿O es que esperaban no tener que asumir ninguna? –se preguntó–En este sentido, indicó que el Estado "reaccionó" asumiendo "su obligación" con "la ley y la política" aplicando el artículo 155 de la Carta Magna porque la "situación excepcional demandada una solución extraordinaria". Según dijo, era un precepto inédito porqueLa vicepresidenta denunció el engaño a los catalanes porque la independencia "no iba a traer más prosperidad". Y aseguró que los planes independentistas "no tenían ninguna opción de cumplirse" y "la mayor parte de las estructuras de Estado"Lo que el secesionismo daba por hecho en público no tenía nada que ver con lo que daba por imposible en privado. Más aún, mientras llamaban a algunos catalanes a salir a la calle, se llamaban entre ellos para admitir que no iban a ningún lado", aseveró,Sáenz de Santamaría afirmó que lo ocurrido en Cataluña estos meses ha sido "el peor episodio de deslealtad" contra los catalanes que se pueden sentir independentistas porque les hicieron cree que era "casi una realidad" lo que "no dejaba de ser una representación, un episodio simbólico,en toda regla". Según dijo, ese 'procés' se basó en la "posverdad" y las "falsedades" no solo viajaban por la red "sino también en coche oficial".A tres días para las elecciones catalanas, Sáenz de Santamaría dijo que se desarrollarán con todas las garantías y ha puesto el énfasis en la seguridad y normalidad que rodea todo el proceso. "Son las mismas personas de otros procesos, todo dentro de la normalidad y de los plazos previstos, desde elafirmó.De hecho, explicó que se ha hecho una simulación del escrutinio de las catalanas, que se completó "sin incidencias", y ha calificado de "infundadas" las dudas que se ha "tratado de sembrar por algunos, que prefieren cuestionar el proceso por lo que pueda deparar el resultado de las urnas".En su comparecencia, Sáenz de Santamaría hizo un repaso de los acuerdos aprobados en estas semanas por el Consejo de Ministros en virtud del 155, como la liquidación del Diplocat el pasado viernes,También recordó las delegaciones abiertas en todo el mundo por el exGovern de Puigdemont para lograr "algún apoyo externo" al procés. Repasó las delegaciones cerradas en numerosos países que ha supuesto un ahorro a los catalanes ante el "bochorno" que suponía mantener esas sedes que "costaban más de 10 millones de euros mientras se cerraban plantas enteras de hospital" o no se pagabanDe la misma manera, dijo que el Consejo de Ministros acordó el viernes dejar sin efecto la Agencia Tributaria catalana, que, según ha dicho, "ponía en peligro los datos confidenciales de todos los contribuyentes" y carecía de "legitimidad" para esas funciones.Finalmente, Sáenz de Santamaría puso en valor la labor que han realizado los funcionarios, que están comportándose con "lealtad" y "profesionalidad". Según añadió,"El artículo 155 ha servido para evitar el profundo debilitamiento que el independentismo estaba provocando en Cataluña y demostrar la fortaleza del Estado de Derecho", manifestó para concluir que están demostrando "rigor, responsabilidad y respeto a la tradición institucional en Cataluña y a la libertad de todos los catalanes".