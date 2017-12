Zaplana reconoce que habló con González de la grabación con la que se chantajeó a Rajoy pero no sabe si es cierta

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajoha reconocido este lunes ante el magistrado de la Audiencia Nacionalque el expresidente madrileño Ignacio González le habló de la existencia de una grabación en la que un empresario reconocía pagos en b al PP y con la que se habría chantajeado al presidente del Gobierno,, según fuentes jurídicas.Zaplana, que ha sido citado en calidad de testigo, ha explicado al juez que instruye la causa de los papeles de Bárcenas que el exmandatario regional le habló de la existencia de la grabación del exgerente del Canal de Isabel IIaunque ha precisado que no sabe si es cierto o no.Durante los cuarenta minutos que ha durado su declaración ha sido preguntado también poren el Partido Popular si bien ha dejado claro que no conoce nada de esos presuntos pagos en b y que desde que abandonó la política en el año 2008 no ha vuelto a ocupar un cargo interno en la formación.Por su parte, el fundador del Grupo Intereconomía,, ha negado rotundamente haber chantajeado a Rajoy con la existencia de esta grabación del empresario Rafael Palencia que llevó a cabo el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. Sí ha reconocido que fue este último el que se la entregó pero que una vez estudiada decidieron no publicarla por falta de interés informativo.Zaplana y Ariza han sido los dos últimos testigos en declarar ante De la Mata después de que esta mañana lo hicieran Ildefonso de Miguel, Ignacio González y el empresario Javier López Madrid, este último en relación con la adjudicación presuntamente irregular dela OHL en 2007.El juez les había citado a petición de la acusación popular que ejerce IU, tras reclamar al magistrado que instruye la causa Lezo,, la "transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre González y Zaplana, que ahora obra en el sumario de esta causa, pieza derivada del caso Gürtel.En su declaración esta mañana, Ignacio González ha apuntado que el extesorero del Partido Popularcontrolaba las adjudicaciones de contratos públicos en la Comunidad de Madrid y que dio instrucciones a sus subordinados para evitar presiones.El principal acusado de la trama Lezo ha concretado que cuando llegó a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid comenzaron las tiranteces con Lapuerta aunque al ser preguntado si se quejó ante la dirección del PP acerca de esta praxis, el testigo no ha sido preciso.Ildefonso de Miguel por su parte ha dicho que fue él quien grabó al expresidente de Degremont hablando de pagos irregulares al PP y que el también extesorero popular Luis Bárcenas le llamó en un par de ocasiones para que se reuniera con el empresario Rafael Palencia. Por su parte, el exconsejero de OHL Javier López Madridque su suegro, el fundador de la constructora Juan Miguel Villar Mir, habría realizado al Partido Popular y ha achacado esta teoría a la animadversión y "obsesión" que González tenía a Villar Mir, según las fuentes consultadas.