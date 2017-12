Directo | La Fiscalía se opone a que los seis exconsellers catalanes excarcelados vuelvan a prisión

info Libre

14.10.

14.00.

13.45.

13.30.

13.00.

12.30.

11.50.

10.30.

10.00.

@KRLS (@JuntsXCat): "Jo soc el President de Catalunya. No estic cessat per qui em podia cessar, que era el Parlament de Catalunya. Per tant, actuo com a President."#PuigdemontCatràdio pic.twitter.com/WjLjksEtZ7 — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 19 de diciembre de 2017

8.45.

8.00.

0.30.

Este martes, último día de campaña electoral, lospara los comicios de este jueves. ERC ha realizado un acto cerca de la, donde continúa encarcelado el exvicepresident y candidato Oriol Junqueras. El candidato de JxCat y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido al Gobierno quecontra los líderes soberanistas si estos vencen en las elecciones.Sigue enel minuto a minuto del final de la campaña electoral:La Fiscalía ha reclamado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quedel partido Vox, única acusación popular en la causa contra el procés, en el que pide revocar la decisión dedel Gobierno catalán imputados. Aunque el día en que el magistrado instructor ordenó el cambio de las medidas cautelares para Raül Romeva, Meritxell Borrás, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Carles Mundó la Fiscalía se pronunció en contra, luegoy, por tanto, no cree que el escrito de Vox deba ser atendido.La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado — tal y como estaba previsto — a la Sala de lo Penal de este órgano queen el que Oriol Junqueras solicita que se levante la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El Ministerio Público estima que los argumentos contenidos en el auto judicial recurridos siguen siendo plenamente válidos, por lo que no deben modificarse las medidas cautelares aplicadas.Unase han desplazado hasta la cárcel de Estremera y han irrumpido en el acto de ERC. Los integrantes de este grupo ultraderechista han llegado portando banderas de España, una pancarta con el lema "España no se rinde", y al grito de "No nos engañan, Cataluña es España", "Puigdemont a prisión" y, en alusión a Oriol Junqueras, según informa Europa Press.Consulta aquí la cuarta actualización de la, una encuesta electoral del diario escocés The National. La legislación electoral española prohíbe que desde cinco días antes de las elecciones se publiquen encuestas sobre la intención de voto de los electores.del 21 de diciembre, a las que concurre como presidenciable. Fuentes del partido han explicado a Europa Press que pidió emitir su voto desde el centro penitenciario de Estremera, en el que se encuentra en prisión preventiva, y que. Él mismo explicó el lunes en declaraciones a Rac1 desde la cárcel que había realizado todas las gestiones correspondientes para votar desde la cárcel y confió en poder "votar y ganar" las elecciones de este jueves.La número 2 de ERC a las elecciones catalanas,, ha exigido este martes la liberación de los presos soberanistas —entre ellos el cabeza de lista, Oriol Junqueras— y ha criticado quey alérgico a la democracia. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde la entrada de la cárcel de Estremera, donde están encarcelados Junqueras y el conseller cesado Joaquim Forn, y luego ha entrado al centro penitenciario para visitar al vicepresidente cesado.El número seis de JuntsxCat por Barcelona,, ha acusado este martes al rey deen la política, y hade la vicepresidenta del Gobierno,, por afirmar que el presidente, Mariano Rajoy, ha conseguido descabezar a los líderes de JuntsxCat y ERC. "Nunca habrá escuchado a un líder del movimiento soberanista, como Carles Puigdemont, hablar de 'ellos y nosotros'. El rey lo hizo, y esto es la negación absoluta de la política", ha recriminado Rull en un acto en Fórum Europa.El secretario general del PSOE,, considera "de obligado cumplimiento" investir un presidente no independentista —si los números lo permiten— tras las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, comunidad a la que, pero dentro de una única soberanía, la del conjunto del pueblo español. En una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press, Sánchez ha subrayado que el PSC, el socio del PSOE en Cataluña, sale a ganar los comicios del 21 de diciembre y está convencido de que su candidato, Miquel Iceta, es el mejor capacitado para ofrecer una "solución" a la fractura social provocada por el independentismo.ha pedido al Gobierno que la causa judicial contra el Govern de la Generalitat cesado, a través de la acusación del fiscal general del Estado, si el independentismo gana los comicios de este jueves. "Que hagan con la causa lo mismo que han hecho con la euroorden: no han tenido la valentía y el coraje de mantener unas acusaciones que no se aguantan en un tribunal en el que no hay fiscales que afinan ni jueces amigos", ha valorado este martes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pueda influir en la justicia. [Ampliación] La ANC presentará este martes por la mañanaen la Ciutat de la Justicia contra la Guardia Civil por elindependentistas. La entidad ha recordado que la Guardia Civil intervino el 25 de septiembre la página web de la ANC así como "decenas de otras webs independentistas sin notificación previa". También lamentan que la web de la ANC, assamblea.cat , siga bloqueada actualmente.celebrará este martes 19 de diciembre a las 11.30 horas un(Madrid), a pocos metros de la prisión en la que el líder del partido,, está encarcelado desde el pasado 2 de noviembre. Serán dos actos "simbólicos y de denuncia" de la situación que vive Junqueras, ya que ERC esgrime que está injustamente encarcelado y que, además, esto le ha impedido competir en igualdad de condiciones con el resto de partidos, que no tienen a su jefe de filas en prisión.La Junta Electoral Central (JEC) ha considerado queinformativa al no emitir un anuncio de la CUP; ha ratificado la sanción a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por su cobertura informativa de la manifestación soberanista en Bruselas (Bélgica), y le ha abierto un expediente sancionador por la emisión del concierto "para la libertad de los presos políticos" organizado por la ANC. [Ampliación]