El número de empleados públicos del Estado ha bajado en 59.449 efectivos en los últimos 5 años, un 10% menos

Baja un 15% en Cataluña

El número de empleados públicos en la Administración Pública Estatal disminuyó en, lo que supone una reducción delen el periodo, según datos del Registro Central de Personal.Estos datos han sidoen su respuesta a la pregunta escrita realizada por los diputados socialistassobre el número de empleados de la Administración General del Estado (AGE) desde 2011 hasta la fecha.En concreto, el número de efectivos de la Administración del Estado ha pasado de los 581.861 empleados en enero de 2012 a contar con 522.412 trabajadores en enero de este año, lo que supone una reducción del 10,2%. En la primera legislatura de Mariano Rajoy (enero 2012-enero 2016) concretamente, la, al disminuir en 54.060 empleados en esos cuatro años.De la reducción de 59.500 efectivos en los últimos cinco años, la(AGE), que pasó de 234.685 efectivos en 2012 a 206.706 este año, un 13,5% menos, mientras que en otros departamentos de la Administración del Estado se contrajo un 9%, pasando de 347.176 en 2012 a 315.706 este ejercicio.Dentro de la AGE, la plantilla de los ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad contaba en enero de este año con 188.506 empleados, un 12,6% menos que en enero de 2012; la de las agencias estatales con 14.699 empleados públicos, un 8,3% menos en el periodo, y la de las instituciones sanitarias de Defensa con 3.501, por lo queen esos cinco años.Por su parte, entre los otros órganos de la Administración pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han visto, hasta 138.883 efectivos; en las Fuerzas Armadas se ha reducido un 5%, hasta 120.648 empleados, mientras que la Administración de Justicia ha bajado solo un 1%, hasta 24.424 efectivos.A su vez, el número de empleados en las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico ha, hasta los 31.751 efectivos.Por, la Comunidad de Madrid suma 151.549 empleados del Estado, un 11,5% menos que en 2012, seguida por Andalucía, con 84.919 efectivos (-10%);, con 35.697 (-13%); la Comunidad Valenciana, con 35.018 (-10,6%); Galicia, con 27.619 (-7,3%);, con 25.989 (-15,2%); Canarias, con 23.941 (-4,5%) y Aragón, con 21.817 efectivos (-8%).A continuación se sitúan Castilla-La Mancha, que ha reducido su número de efectivos de la Administración Pública Estatal un 9,8%, hasta 17.611 empleados; Murcia, con 16.677 empleados (-5,8%); Extremadura, con 13.720 (-1,6%);, con 11.075 (-17,6%); Islas Baleares, con 10.429 (-8,3%); los efectivos del extranjero, con 9.564 (-2,2%);, con 9.060 (-16%); Melilla, con 8.904 (-5%), Ceuta, con 7.738 (-8,2%).Las tres regiones con unde la Administración estatal son Cantabria, con 4.649 empleados, un 14,4% menos que en 2012, Navarra, con 4.231 empleados (-9,9%) y La Rioja, con 3.015 efectivos (-10,3%).Hacienda suscribió con los sindicatos el pasado 29 de marzo un acuerdo para la mejora del empleo público , con el objetivo de, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de Sanidad (129.700), Docencia (98.807) y Administración de Justicia (8.564). Con ello se lograría reducir la tasa de temporalidad en el sector público hasta el 8% en tres años.En las negociaciones sobre empleo público que Hacienda mantiene con sindicatos, se estaría próximo a un acuerdo que pasaría por un incremento de lay pasar del 50% actual al 75% en el resto de sectores, según informaron fuentes sindicales.Además, se elevaría alde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se sumaría un 5% adicional de disposición libre, al tiempo que las plazas de promoción interna no computarían en la tasa de reposición.A finales de noviembre los empleados públicos se manifestaron, convocados por CCOO y UGT, paraa los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) y advirtieron de que convocarán más movilizaciones por el empleo público en general si no obtienen respuesta del Gobierno y si no se llega a un acuerdo.Las organizaciones sindicales cifran la pérdida del, pese a que hay colectivos que han tenido mayores pérdidas. Además, para equilibrar la situación con la anterior a la crisis, serán necesarias, según los sindicatos, unas 25.000 plazas en la AGE.