Trabajo del Govern

Los partidos constitucionalistas y los soberanistas han mostrado este lunes sus discrepancias sobreal presidente cesado de la Generalitat y candidato, Carles Puigdemont , tras las elecciones del 21 de diciembre, y sólo(JuntsxCat) ha defendido inequívocamente volver a investirle.Lo han manifestado durante un debate de candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio recogido por Europa Press, en el que Turull ha defendido que Puigdemont sea investido independientemente del resultado,Turull interpreta que estas elecciones se circunscriben a la restitución dely que fue cesado por decreto, y ha llamado a la ciudadanía a escoger si el 21-D quieren a Puigdemont como 130 presidente de la Generalitat "o si quieren al presidente 155", en referencia al artículo de la Constitución aplicado.La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas , le ha replicado que su plan para Cataluña tras los comicios pase por reeditar el anterior Govern con cuya hoja de ruta, y ha asegurado el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras , no respalda esa postura.La republicana Marta Rovira ha replicado a Arrimadas que no se arrogue la potestad de hablar en nombre de Junqueras, que ha recordado que no se puede expresar porque está en la prisión madrileña de Estremera, yo no respaldar la investidura de Puigdemont —aunque ERC ya ha dejado claro en la campaña electoral que su presidenciable es Junqueras —. Domènech (CatECP) ha compartido con Turull el rechazo a la aplicación del 155, pero le ha advertido de que no pueden decir que estas elecciones no sirven para nada y que: "¿No decían que no les daba miedo la democracia? Esto es para desbloquear la situación".El candidato socialista, Miquel Iceta , ha reprochado a Turull que consideran que las elecciones sony ha exigido que se permita a los ciudadanos tener un Parlament y un Govern con una relación directa con lo que expresen en la votación.Para el cabeza de lista del PP, Xavier García Albiol , el Govern sabía que con su proyecto la, y ha planteado si el proceso ha traído "algún beneficio" a Cataluña, por lo que ha apostado por no reeditarlo.El candidato de la CUPha afirmado que el 155 supone un golpe de Estado a la hoja de ruta del Govern que considera avalada por los catalanes, y ha defendido "y decidir cuál es el mejor Govern para hacer que la república esté al servicio de la gente".Ni Rovira ni Turull han hablado depara desarrollar su proyecto a partir del 22 de diciembre y, de hecho, cuando Turull ha sido interpelado por ello ha sido tajante: "La vía unilateral es la de lo que han hecho los otros, los que han aplicado el 155"; y han defendido la gestión del Govern que compartieron en JxSí.Domènech ha reprochado a Turull que las elecciones van de democracia y que el problema de los alumnos estudiando en barracones también es un problema de democracia, a lo que Turull le ha replicado queera cosa de otra época.Arrimadas también ha criticado la gestión del Govern, al quede Cataluña que considera que han abandonado Cataluña por miedo al "proceso" independentista.Iceta también considera que el Govern cesado ha, y ha causado miedo en las empresas y las familias, y la representante de ERC ha replicado a ambos que lo que da miedo es "la violencia".Riera ha criticado a los partidos que han dado apoyo al 155 por considerar que usan el, es decir, que actúan con violencia y hacen responsable de ella a su victima.