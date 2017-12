La impunidad del franquismo, las devoluciones en caliente o la actuación policial del 1-O: España vuelve a suspender en derechos humanos

Las devoluciones en caliente, declaradas ilegales por el TEDH

Impunidad española a los crímenes del franquismo

Respuesta policial frente al 1-O

"Un año más, las autoridades españolas han perdido una oportunidad para cumplir con las deudas pendientes en materia de derechos y libertades civiles". Ese es el balance de 2017 sobre los derechos humanos en España elaborado por la organización Rigths International Spain (RIS) , que refleja que, de nuevo,. La impunidad del franquismo, las devoluciones en caliente o la respuesta policial frente al referéndum celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre constituyen algunos de los puntos controvertidos que han llegado, incluso, a losRIS recuerda que, a lo largo de este año 2017, el Estado "ha recibido". Estas se han producido en ámbitos diversos como "el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un juicio justo o la prohibición de las expulsiones sumarias" de inmigrantes. El pasado año 2016, fueron sin embargoque recibió España por parte del TEDH que se pronunció sobre nuestro país un total de 15 veces –las otras tres sentencias fueron absolutorias para el Estado–.A lo largo de 2017, el TEDH, con sede en Estrasburgo (Francia), ha considerado que España ha incumplido el Convenio Europeo de DDHH un total de cinco veces, vulnerando el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un juicio justo, el derecho a un recurso efectivo frente a vulneraciones de derechos humanos y la. La sentencia relativa a este último punto quizás haya sido la que más repercusión y controversia haya provocado.El tribunal falló por unanimidad el pasado mes de octubre que. La sentencia señala que esta prácticade la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Además, el fallo consideró que España, ya que el 13 de agosto de 2014 N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente) fueron esposados y devueltos a Marruecos "sin ninguna medida administrativa o judicial previa", contra su voluntad y "sin que antes tuvieran acceso a intérpretes" ni a asistencia jurídica. Por ello, el tribunal condenó a España aPor otro lado, la ONU también ha vuelto este año a reprochar a España sudurante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones involuntarias de Naciones Unidas presentó el pasado mes de septiembre un informe de seguimiento a las recomendaciones realizadas a nuestro país en el año 2013."Hasta la fecha,", criticó la ONU en el documento. Para el Grupo de Trabajo, las observaciones eran todavía más "alarmantes" teniendo en cuenta "el transcurso del tiempo" desde que las desapariciones forzadas se produjeron y la edad "muy avanzada" de los familiares de las víctimas y de los testigos. "Hasta la fecha el Estado español(...) ni ha asumido un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema como se había recomendado", añadió en el informe.Por otro lado, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición también recordó a España que tiene como obligación. De esta manera, señaló como prioritarias las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas entre 1936 y 1975.La condena a la actuación policial articulada el 1-O en Cataluña por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue prácticamente unánime. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW), Oxfam Intermón o Amnistía Internacional criticaron duramente lasPero, además, el Relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión y el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, pidieron a las autoridades españolas, ante de la celebración de la votación, que se garantizase que las medidas adoptadasUna vez pasada la fecha, el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró "". Además, insistió en que "la respuesta policial debe ser proporcionada y necesaria en todo momento". Esto alcanzó tal repercusión que el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa envió una carta al Ministerio del Interior para