Puigdemont reta al Estado a "retirar las causas" judiciales contra los líderes soberanistas si ganan las elecciones

"Desinfectar" Cataluña

Reunión fallida

El candidato de JuntsxCat a las elecciones del 21 de diciembre, Carles Puigdemont , ha pedido al Gobierno que la causa judicial contra el Govern de la Generalitat cesado, a través de la acusación del fiscal general del Estado, si el independentismo gana los comicios de este jueves."Que hagan con la causa lo mismo que han hecho con la euroorden: no han tenido la valentía y el coraje de mantener unas acusaciones que no se aguantan en un tribunal en el que no hay fiscales que afinan ni jueces amigos", ha valorado este martes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha criticado que el Ejecutivo de"Lo acaba de reconocer, ha afirmado, en referencia a una acto campaña del PP en el que la vicepresidenta del Ejecutivo dijo que Rajoy había descabezado al independentismo de sus líderes.Por otro lado, el exlíder del Ejecutivo catalán ha contestado este martes al candidato de ERC,, que si está en Bruselas es porque es "consecuente" al mismo tiempo que ha. Preguntado por qué él está en Bélgica, Puigdemont ha respondido que "exactamente por lo mismo" por lo que Junqueras está encarcelado: "Porque no nos escondemos y somos consecuentes", ha sentenciado el expresident, hablando en nombre de todos los exconsellers que están con él en Bruselas —Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret—.Puigdemont ha argumentado que decidieron marcharse porque "respetan el deseo y la voluntad" que los catalanes expresaron en las urnas en 2015, un mandato que ellos "consideran válido". Asimismo, ha enmarcado lay de "mantener la coherencia" así como para "plantar cara a la injusta" disolución del Parlament.Asimismo ha pedido que los comicios del 21 de diciembre sirvan para dejar claro, y ha alertado de que la aplicación de este artículo de la Constitución —por el que se cesó al Govern y se disolvió el Parlamento catalán— sienta un precedente para que el Gobierno de turno pueda destituir a ejecutivos autonómicos con los que no coincida.Además, ha augurado que los resultados del 21-D serán muy parecidos a los del anterior Parlament y ha rehusado su cese: "Yo soy el president de Cataluña. Yo, que es el Parlament de Cataluña".Asimismo, Puigdemontque el exministro del Gobierno y exvicepresidente del Parlamento Europeopidiera en un mitin del PSC "desinfectar" a Cataluña del independentismo, y ha reprochado al primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta, que lo permita."Es una vergüenza," que alguien piense que el independentismo es una infección que debe ser curada.Asimismo, ha preguntado cuál sería la reacción si fuera un independentista quién, como las que hizo el presidente del PP catalán,: "Propuso encerrarnos en un baúl, cerrarlo con llave, tirarlo al mar y no volvernos a ver nunca jamás".Por otro lado, ha afirmado que un ministro del Gobierno se dirigió a él a través de un empresario para queantes de la proclamación de la República, pero que el presidente del Gobierno "dijo que no quería"."Un ministro del Gobierno de Rajoy cuyo nombre sé pero no revelaré se puso en contacto con un empresario que me comunicó que, si yo estaba dispuesto,", en referencia a Rajoy.